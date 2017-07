Bivša ljubavnica Miroslava Ilića objavila intimnu fotografiju sa pjevačem, kada je bila u 7. mjesecu trudnoće!

Mirjana skoro svakodnevno na svom Fejsbuk profilu komunicira sa ljudima, objavljuje novosti u pomenutom sudskom procesu, i razmjenjuje informacije sa ženama i djecom koji su u sličnoj situciji kao ona i Devin, piše “Telegraf“.

Međutim, Mirjanu je razbijesnio napad jednog virtuelnog prijatelja, zbog čega je u želji da po ko zna koji put priloži dokaze o vezi sa Miroslavom, objavila njihovu zajedničku fotografiju.

– Ja sam ćutala 22 godine sve dok naš sin nije saznao preko medija ko mu je otac. On je odlučio da se bori za svoja prava jer je sad princip u pitanju. Nemojte zaboraviti kad smo Miroslav i ja bili zajedno nije bilo interneta, a on je tek otpočeo svoju karijeru. Meni to ništa nije značilo ni tada, kao što mi ne znači ni sada. Ja sam tada bila i poznatija i imućnija od njega. Miroslav i ja smo otvoreno živjeli zajedno skoro tri godine. Pošto je cijela estrada to znala, on ni ne pokušava to da negira. Budite sigurni, Devin će ostvariti svoja prava, pristao Mirislav na DNK ili ne. Devinu je ovo sve najmanje potrebno, pošto je u toku ostvarivanja svoje karijere, ali mnogima je obećao da će izdržati ovu cjelokupnu torturu sa namjerom da probudi narodu svijest u vezi ovog zastarjelog zakona i u ime mnoge ostavljene djece koja nemaju glasa – napisala je Mirjana.

