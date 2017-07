Selma Bajrami ni u snu nije mogla znati da će je ovo zadesiti: Pjevačica sva u suzama, gosti restorana pritrčali u pomoć!

Tada je bila u svom rodnom Mramoru, naselju u blizini Tuzle i provela ga je u društvu svojih najdražih. Organizirala je slavljenički ručak, ne očekujući da će doživjeti pozitivni šok, piše “Express magazin“.

Selmini najbliži pobrinuli su se da joj taj dan učine baš posebnim.

Njeni roditelji, brat, sestra… časkali su sa Selmom ne govoreći joj da će im se uskoro pridružiti još jedno društvo. A, kako dugo nije vidjela svoje dvije prijateljice s kojima je išla u školu i provela veći dio mladosti, a koje već više od 15 godina žive u Americi i toliko se nisu ni vidjele, odlučili su da ih dovedu u restoran u kojem je bilo slavlje.

One su nekoliko dana prije Selminog rođendana doputovale iz Amerike pa kada su njeni čuli da su one u Tuzli sjetili bi se da bi njihov dolazak za Selmu bio pravo iznenađenje. Kada su se pojavile u restoranu Selma ih nije prepoznala. Stale su pored nje sa dva velika buketa cvijeća, čestitale joj rođendan. Šokirana pjevačica blijedo je gledala u njih misleći da su u pitanju neki njeni fanovi. Tek kada je jedna od njih počela pričati o nekim njihovim zajedničkim dogodovštinama iz djetinstva, Selma je skočila sa stolice, držeći se za glavu i ponavljala: „Jesu li ovo Aida i Amra?!“. Kada su se svi nasmijali i time joj potvrdili da su to njene prijateljice, Selma je počela plakati.

Bukvalo je jecala da su gosti u restoranu okrenuli prema njenom stolu. Čak je jedna žena pritrčala stolu pitajući je li sve uredu, da se nešto nije desilo. Ne samo da je plakala Selma, već je taj emotivni susret rasplakao i njene najbliže. -Zamislite da se s nekim ne vidite toliko godina, s nekim s kim ste se stalno družili, po kome pamtite svoje djetinstvo… Ništa mi nisu rekli pa sam zbog toga bila u još većem šoku.

Pored mog sina i najbližih koji samo su time samo što su pored mene uljepšali taj dan, susret sa ovim prijateljicama dugo, dugo ću pamtiti. Od silnog uzbuđenje u momentu mi nije bilo dobro. Tražila sam da mi donesu vode, mislila sam da ću pasti u nesvijest – priča nam Bajrami. Uslijedilo je druženje s njima, a poslije rođendanskog slavlja Bajrami je dva dana provela u društvu svojih prijateljica. Izlazile su, provodile se,obilazile kozmetičke salone, šopingovale… A, Selma ne samo da je okružena ljubavlju najbližih već i fanova.

To potvrđuju njeni nastupi koji su sve više posjećeni. Počela je sa velikom ljetnom turnejom po bh. gradovima i na svakom od tih nastupa opravdala je povjerenje kako organizatora, tako i publike. S druge strane, „Žena sirena“ skoro je završila svu proceduru oko kupovine uće sa velikim imanjem u elitnom dijelu Beča. Ona je, o čemu je naš magazin prvi pisao, pazarila velelijepnu kuću sa 2.000 kvadratnih metara zemljišta, bazenom… -Još malo pa ćemo moj Daris i ja da seuselimo u našu oazu mira – zadovoljno govori Selma..

