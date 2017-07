KEMIŠ OD SRAMOTE ZAPRIJETIO ZORICI: Hoću razvod!

– Kemiša je bio blam zbog Zoričine ciklama kose, koju ona nije htjela da mijenja ni po cijenu braka. Mada, on je glavni krivac za tu drastičnu pojavu. Zorica je željela jednu ljubičastu farbu koje nije bilo u prodaji u Srbiji, pa joj je on poručio iz Švajcarske zalihu za dvije godine. Iz fabrike su joj poslali pogrešnu nijansu, ovu koju i dan-danas nosi. Zorica je bila oduševljena, ali Miroljubu se nije dopalo i pokušavao je da je nagovori da vrati svoju prirodnu boju. Nije uspio da je ubijedi. Kemiš se tada šalio s prijateljima da mu je savršeno u braku, ali da ako dođe do razvoda, onda je za to kriva Zoričina kosa jer joj se svi smiju – otkriva naš izvor.

Advertisements

Aranđelović se s godinama navikao na ženin modni fazon, po čemu je prepoznatljiva, pa mu se sada veoma dopada.

Brunclikova je potvrdila da je njen suprug htio da se razvede od nje kada ju je prvi put ugledao s njenom sada prepoznatljivom bojom kose.

– Kada sam došla po njega na aerodrom i kada me je vidio sa ovom bojom, rekao je da će pod hitno da se razvede od mene. Te bubice su ga brzo prošle, sada obožava moju kosu – rekla je Brunclikova.

Advertisements

loading...

Facebook komentari