KRIJE OD OCA DA SE POMIRILA SA NJIM: Radin tata se protivi njenoj vezi sa Harisom! Ovo je razlog!

Međutim, njih dvoje nisu objavili niti jednu zajedničku fotografiju na društvene mreže jer pjevačica krije od oca Radeta da se pomirila sa Berkovićem, piše “Expressmag“.

– Ubrzo nakon pomirenja otputovali su na more da srede misli, odmore se daleko od estrade, rodbine i prijatelja i osvježe vezu. Rada je, međutim, svom tati rekla da ide na put sa drugaricom i sestrom, jer zna da on ne podržava to što je sa Harisom. Naravno, namjerava da mu kaže da su se pomirili, ali neće telefonom, čeka da se vrati i da mu u četiri oka sve kaže. On sam priča kako želi da mu Rada rodi unuče i ne dopada mu se to što Haris još uvijek ne želi djecu! Samo se zbog toga i protivi njihovoj vezi- priča izvor.

