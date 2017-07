ŠTA ĆE REĆI LUKAS? Sonja pokazala svoju novu ljubav

Sonja uglavnom na društvenim mrežama objavljuje fotografije iz noćnog provoda ili iz šopinga.

Advertisements

Lukasova bivša je ovog puta otišla korak dalje i otkrila ko je njena prva ljubav. Iako su mnogi očekivali da će otkriti neko muško ime, to se ni ovaj put nije desilo. Naime, u pitanju je njena kćerka Sofija, koju je dobila iz braka sa Željkom Šašićem, piše “Expressmag“.

– Prva ljubav – napisala je Sonja u opisu fotografije sa kćerkom na Instagramu.

Ipak, možda je od svih najčudnije Lukasu, to što njegova bivša još uvek nije objelodanila da li u njenom životu postoji novi muškarac, s obzirom da se on non stop fotografiše i svoje fanove obavještava o svojoj trenutnoj ljubavi.

Advertisements

loading...

Facebook komentari