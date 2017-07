Nastavio se “obračun” manekenke i voditeljice preko društvenih mreža

– Draga moja, možeš ti misliti da si plus size, ali meni si i dalje samo debela, započela je jučer svoj društvenomrežni nasrtaj na Luciju Hana.

– Lijenost ne želim tolerirati jer ako hiljade žena, majki može paziti na prehranu i vježbati možeš debela i ti. Pusti mi te šuplje priče davanja fensi imena nečemu što nije lijepo, napisala je još Hana na što je Lucija uzvratila kratkim komentarom: “Hvala”.

U nedjelju je Lucija bila nešto rječitija pa je za “Dnevnik” iznijela svoju verziju ovog dramoleta koji je izazvao niz oprečnih komentara.

– Hana se meni jučer javila. Slala mi je poruke, ali ja ih nisam ni otvorila. Nisam ih željela čitati. Nakon toga me Hana blokirala na svim društvenim mrežama. To mi je bilo presmiješno. Doduše priznajem da sam u početku bila šokirana kada sam vidjela njenu objavu. Hvala medijima koji su pokazali da svijet nije tako šaren, ali smo zato mi na društvenim mrežama pokazali kako skupa to možemo promijeniti, rekla je Lucija.

– Dobila sam jako puno poruka podrške. Mobitel mi je eksplodirao. Svi su mi pisali kako su razočarani dotičnom osobom, a i mene je to razočaralo jer smo obje javne osobe i ne mogu vjerovati da neka javna osoba može ovo raditi. Ako uvijek govoriš kako širiš ljubav, onda to i čini. Ova situacija je išla meni u prilog. Treba živjeti ono što jesi, a ne pretvarati se u ono što nisi. Sve poruke koje sam dobila puno mi znače, a i dobila sam puno novih pratitelja iz Bosne i Hercegovine, dodala je Lucija Lugomer.

Hana novih komentara o obračunu s Lucijom zasad nema.

