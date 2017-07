Plus size manekenka se hvali oblinama, Hana joj poručila: Samo si debela

#bodypositive (please, click on *translate* for more) U znak zahvale, iducih par dana postam slike s raznim badicima koje sam dodala svojoj kolekciji! 😊 Zasto? Zato sto ZNAM koliko me Vas (1.350) kontaktiralo u nadi da cu Vam bas ja znati reci gdje pronaci najbolji badic za Vas.🙋😘 Nisam nikakav profi istrazivac ali ono sto i ja svako ljeto ucim jest – treba traziti i probavati. Eh sad, isto znam koliko se Vas to iskreno ne da ali takodjer, mozda nemate vremena. To + u kombinaciji sa neimanjem samopouzdanja = 'ne volim ljeto'? Sada ja sebe prezentiram Vama u nadi da cu Vam dati volje i snage da ovo ljeto bude – BAS VASE! 💞Ali sirite tu inspiraciju dalje!!! • Naputak je da ja zbilja nemam problema s pronalaskom badica jer su moje mjere i dalje u osnovi nekakog naseg 'standarda'. Gornji dio je gotovo uvijek 80D Donji dio 42 ili 44. • Budite vjerne SEBI i nemojte dopustiti da svoje najljepse dane provedete u prostorijama ili pokrivene rucnikom. 😘 Priznajte nesebicno sebi da zbilja zasluzujete puno vise i bolje od toga. JA osobno cvrsto stojim uz Vas!! • • • • • • If you want to collaborate with me, send me dm. • #modeling #love #style #bodypositive #seaside #croatia #lucijalugomer #modelo #beautiful #beautycomesfromwithin #instastyle #styling #fashionable #curvy #curves #photoshooting #ashleygraham #bikini #modellife #curvymodel #fashionblogger #fullfigured #plussizemodel #photoshoot #newface #selfesteem #confidence #followforfollow

