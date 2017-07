“IMALA JE SREĆU DA SE BOGATO UDA!” Saša Vidić žestoko ispljuvao Melinu Džinović!

I dok se mnogi hvale kako su iskreni i bez dlake na jeziku, Saša Vidić redovno to i dokazuje.

Modni kreator i stilista ovaj put se dotakao svojih kolega i koleginica iz svijeta mode, a ako je suditi po onome što je ispričao za Melinu Džinović, bolje da je pitan za bilo koju drugu oblast.

Naime, Saša je Melinu toliko “nagazio”, da vjerujemo da je šansa da njih dvoje nekada popričaju, toliko minimalna da skoro da ne postoji.

– Družim se samo sa Vericom Rakočević i Suzanom Perić, ostalima ni imena ne znam, pa me i ne zanima da li me mrze. Melina Džinović je sprdnja na temu mode. To što ona radi je neozbiljno – počeo je Saša Vidić, a onda je uslijedio još žešći komentar.

– Kada bih o njoj pričao, to je kao kada bih komentarisao domaćicu iz mog solitera, jedino je razlika u parama i sređivanju. Ne znam zašto ona egzistira kao kreatorka uopšte. Ona je imala sreću da se uda bogato i onda postane kreatorka jer je za pjevačicu bila matora – objasnio je Vidić, prenosi “Telegraf“.

