Godinama je šutila o tome, a sada priznala šta je sve operisala! Iznenadit će vas broj operacija

Ona je otvoreno na “Instagramu” priznala da je svjesna svojih nesavršenosti, te da je išla pod nož kako bi bila zadovoljnija svojim izgledom, piše “Puls online“.

– Žene koje me vole sto puta su me vidjele da idem na mezoterapiju i da stavljam botoks između obrva jer se ružno mrštim dok pjevam, nervira me ta mrča – napisala je Goca, a tu se nije zaustavila.

– I da, idem na radio talase da podignem tonus lica, mogla sam stan da kupim za pare koje sam dala da mi koža bude besprijekorna. Volela bih da mogu da sredim i ovu duboku boru na vratu – napisala je, između ostalog, i oduševila mnoge žene iskrenošću.

