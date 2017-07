ŽELJKO ŠAŠIĆ ODGOVORIO NA LUKASOVE PROZIVKE: “Ako ja krenem da pričam o njemu, ima da ga boli!”

Naime, Aca Lukas je napisao poduže pismo u kome je svašta rekao o Šašiću, koji nije ostao nijem na sve to:

“Moguće je i veća je šansa da je bio pod dejstvom opijata kada je pisao ovo nego da nije. Treba da ide na testiranje”, rekao je Šašić i dodao:

“Hoću da od*ebu više njih dvoje od mene jer me ne interesuje šta rade. Meni je krivo što se razvode Sonja i Lukas jer su stvoreni jedno za drugo, sličnog su psihičkog stanja. Mene je blam umjesto njih koliko su život izložili javnosti. Njihova jeftina sapunica Lukas-Sonja-Jarić je blam živi”, kazo je Šašić, te poručio da se Lukas neće dobro provesti ako on krene da priča šta sve zna.

“Ako ja budem počeo da pričam o njemu, ima da ga boli. Znam jako mnogo stvari o njemu, pošto još nisam dementan, a on vjerovatno jeste, čim zaboravlja šta sve znam o njemu. Mene ne dotiče to što on priča, jer Lukasa ne voli niko”, rekao je srbijanski pjevač, piše “Kurir“…

