LJUBA I JA NE RAZGOVARAMO: Nataša Bekvalac otvorila dušu i prvi put progovorila o razvodu!

Nataša Bekvalac večeras je u emisiji “Amidži šou” stavila tačku na spekulacije i konačno otkrila detalje razvoda od Ljube Jovanovića, piše “Telegraf“.

Nataša i Ljuba bili su u braku dve godine, a njihov razvod u martu je odjeknuo poput bombe. Pjevačica nije otkrivala razloge zbog kojih se razišla sa rukometašem, sve do sada.

– Istina je da sam se razvela, nije lako. Bilo bi lijepo da na početku emisije budeš malo nežniji – rekla je Nataša Ognjenu Amidžiću.

– Mislim da je razvod strašno privatna stvar. Ja sam odlučila da tako bude. To se u javnosti gledalo kao da se desilo odjednom, a to je zbog toga što nisam išla da kukam po medijima kako mi je. Razvod je samo stvar odluke, niko se ne razvodi zato što mu je dobro, nego zato što mu je loše. Ja volim svoj život, on brzo prolazi. Mediokritete sam odavno prerasla, ja živim srećan život, bez obzira na to šta drugi pričaju o meni. Nisam bila sretna i to je sve – otkrila je Bekvalčeva, pa iznenadila još jednom informacijom.

– U principu, Ljuba i ja nemamo komunikaciju sada. Ne znam da li je bolje tako, ali ja živim onako kako se osjećam i nema šanse da odustanem od toga – zaključila je Nataša.

Pogledajte snimak iz emisije “Amidži šou”:

