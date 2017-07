Lukas poslije svega o Sonji misli OVO: Jedna rečenica otkrila pravu ISTINU!

“Aco, ti si Bog”, “Aco, kralju”, “Bravo, Lukasa, obožavam te”, Kralj…muzike…tačka”, tako glase komentari podrške, piše “Žena“.

Pjevača inače, od početka bure oko razvoda fanovi podržavaju iz sve snage.

Međutim, njegovo pismo je izazvalo i ovakvu reakciju.

“Ne znam kako neko može da pljune pa poliže ono šta je rekao. Citiram: ,,Sonja je žena Bog.” Da li ti je zaprijetila oduzimanjem djeteta ili čime već, pa si dopustio sebi da brišeš svoja ,,otvorena prozivanja” sa Instagrama i Fejsbuk naloga. To javno pljuvanje kojim se vi bavite, misleći i na Šašića je samo jedan više trik da bi mediji brujali o vama. … Razumijem nesuglasice između vas dvojice, Šašić je neko ko stiče popularnost na tvojoj grbači, slažem se, ali ti, velika moja ličnosti, ne bi trebalo sebi da dozvoljavaš ovakve ispade i ovakve promjene mišljenje (objave, pisama…) iz nedelje u nedelju jer je malo diskutabilno pričati o pojedinim temama“.

Lukas je uzvratio pravom mjerom pa je napisao sljedeće:

“Sonja je žena bog i lav. Naše nesuglasice su nešto drugo, i to ne znači da jedan mora da bude loš! Ako te neko slučajno oženi nekim čudom, shvatićeš to. I ne smeta mi tvoj komentar, ali je glup do bola“.

Zbog ovoga “Sonja je žena bog i lav“, nakon svega što se pisalo i činjenice da je Sonja majka njegovog djetata, Lukas zaslužuje one komentare sa početka teksta.

Podsjetite se pisma:

Aca je nakon prve objave napisao i jedno važno izvinjenje:

