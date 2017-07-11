Estrada

Adil odgodio premijeru spota zbog Dana žalosti u BiH: Ne bih volio da se ljudi vesele uz moju pjesmu, dok drugi tuguju!

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Objavljeno prije 1 minuta

Pjevač Adil Maksutović važi za nekog ko poštuje sve praznike, te iste uvijek čestita, budući da su njegovi poštovaoci različitih vjeroispovijesti. Iako je premijera njegovog novog spota za pjesmu “Lepotice“ bila najavljena za 11. juli, pjevač je istu, zbog Dana žalosti u BiH odlučio pomjeriti dan kasnije. U cjelosti vam prenosimo njegovo saopštenje, koje je izazvalo poštovanje od strane fanova.

 Adil Maksutović - Instagram

– “DOBIO SAM JAKO PUNO PORUKA SA MOLBOM DA PREMIJERU SPOTA PLANIRANU ZA 11.JUL ODLOŽIM, ZATO ŠTO JE SUTRA U BOSNI I HERCEGOVINI DAN ŽALOSTI.

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Iz poštovanja prema SVIM ŽRTVAMA u Srebrenici i njihovim porodicama koje su u žalosti, PREMIJERU SPOTA POMIJERAMO ZA SRIJEDU 12.JUL.

Vjerujte… Ja sam van svih političkih dešavanja oduvijek, a već dugo ne čitam dnevne novine… TAKO DA NISAM BIO OBAVIJEŠTEN O DANU ŽALOSTI U BiH.

SPOT I PJESMU SU RADILI STRANCI PA NI ONI NISU MOGLI DA MI PREDOČE, VEĆ NAM JE SVIMA BILO U INTERESU SAMO ŠTO PRIJE DA JE OBJAVIMO.

NE BIH VOLIO 11.JULA 2017.GOD DA SE DIJELIMO NA ONE KOJI SE VESELE UZ MOJU NOVU PJESMU I NA ONE KOJI TUGUJU TOG DANA ZA NAJVOLJENIJIMA I KOJIMA NIJE DO PJESME… NI MOJE NITI BILO ČIJE…

MOLIM SVE LJUDE KOJI VOLE MOJU MUZIKU DA IMAJU STRPLJENJA DO PREKOSUTRA. Hvala svima na razumijevanju“, objavio je Adil.

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