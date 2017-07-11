Adil odgodio premijeru spota zbog Dana žalosti u BiH: Ne bih volio da se ljudi vesele uz moju pjesmu, dok drugi tuguju!

– “DOBIO SAM JAKO PUNO PORUKA SA MOLBOM DA PREMIJERU SPOTA PLANIRANU ZA 11.JUL ODLOŽIM, ZATO ŠTO JE SUTRA U BOSNI I HERCEGOVINI DAN ŽALOSTI.
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Iz poštovanja prema SVIM ŽRTVAMA u Srebrenici i njihovim porodicama koje su u žalosti, PREMIJERU SPOTA POMIJERAMO ZA SRIJEDU 12.JUL.
Vjerujte… Ja sam van svih političkih dešavanja oduvijek, a već dugo ne čitam dnevne novine… TAKO DA NISAM BIO OBAVIJEŠTEN O DANU ŽALOSTI U BiH.
SPOT I PJESMU SU RADILI STRANCI PA NI ONI NISU MOGLI DA MI PREDOČE, VEĆ NAM JE SVIMA BILO U INTERESU SAMO ŠTO PRIJE DA JE OBJAVIMO.
NE BIH VOLIO 11.JULA 2017.GOD DA SE DIJELIMO NA ONE KOJI SE VESELE UZ MOJU NOVU PJESMU I NA ONE KOJI TUGUJU TOG DANA ZA NAJVOLJENIJIMA I KOJIMA NIJE DO PJESME… NI MOJE NITI BILO ČIJE…
MOLIM SVE LJUDE KOJI VOLE MOJU MUZIKU DA IMAJU STRPLJENJA DO PREKOSUTRA. Hvala svima na razumijevanju“, objavio je Adil.