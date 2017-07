ADNAN JAKUPOVIĆ: Volio bih da nisam dio estrade

Ne krije kako na estradi ne teku med i mlijeko i iskreno kaže kako su njegovi prijatelji konobari i automehaničari. Da nije pjevač, bio bi fudbaler, piše “Expressmag“.

– S obzirom na to kakvo je stanje na estradi i ko se sve bavi ovim poslom, volio bih da sam nastavio ganjati loptu i da nisam dio ovoga, ali bih opet pjevao za svoj ćeif jer to volim – iskreno će popularni Hercegovac.

Ljudi ga vole zbog te iskrenosti i neiskvarenosti, a on im redovno uzvrati dobrom pjesmom i lijepom riječju.

– Ja sam uvijek isti, i u kafani, i na nastupu, u emisijama, u ribolovu… Valjda to ljudi vide – skromno će on.

Ne približava se turbofolku, pjeva lijepu narodnu pjesmu, u njegovim spotovima nema golotinje, a kako kaže, sve je to zasto što drži svoj nivo i tako će i ostati. Na pitanje kako uspijeva opstati na estradi, a izbjeći sve njene zamke poput skandala i droge, Adnan kaže:

Skandal je najlakše napraviti, to danas rade ovi što se ne mogu pokazati pjesmom jer to ne rade dobro, pa onda rade svašta da dođu do javnosti. Ja jednostavno nisam taj tip. Kad je u pitanju droga, njoj sam uvijek govorio „ne“ jer sam sportista u dušu. Poneka čašica dolazi u obzir kad sam sa dobrom rajom, ali droga nikad.

O ponudama koje se ne odbijaju Jakupović i ne razmišlja, zadovoljan je svime što ima, a kako kaže, ono što nema nije mu ni suđeno.

