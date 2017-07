Mora iseliti iz luksuzne vile: Haris Džinović ostaje bez krova nad glavom

Goran Bošković godinama je iznajmljivao kuću Harisu Džinoviću, ali je zbog dugova primoran prodati je.

– Goran vilu prodaje za dva miliona eura i odmah ju je stavio na tržište. Prvo je ponudio Harisu da kupi kuću, ali mu je on rekao da nema toliko novca. Bošković mu je potom kazao da se treba iseliti jer on mora prodati kuću. Haris je bio u šoku kada je to čuo, jer su se planirali još dugo zadržati u kući. Probao je da se dogovori s biznismenom, ali Goran je ostao neumoljiv – otkriva za “Alo.rs” upućeni izvor.

Vila je opremljena luksuznim namještajem, posjeduje prostorije za vježbanje, više soba, kupatila, gostinsku sobu, a stanovnici tog naselja osigurani su 24 sata jer ih čuva osiguranje.

– Ono što je Džinovićima bilo odlično jeste to što je Banovo brdo grad za sebe, a opet brzo mogu biti u centru. Harisu su blizu bili i teniski tereni u Košutnjaku i gotovo skakodnevno ih je posjećivao, jer je poznato da voli igrati tenis. S druge strane, Melina se dugo mogla opuštati u dvorištu, a da ne brine da će joj bilo ko remetiti mir. Djeca su obožavala ovaj kraj i zaista će im teško pasti selidba – završava izvor.

