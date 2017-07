SUZANA PROGOVORILA O AGONIJI: Ščepao me je za kosu i počeo da me trese!

Poklon je bio majmun.

Advertisements

Baš taj majmun je i napao pevačicu, ali je ona konačno odlučila da progovori o svemu i opiše situaciju u kojoj se našla, piše “Alo“.

Otkrila je da nije bila oduševljena poklonom ni kada ga je dobila, pa je posle incidenta tražila da ga poklone zoološkom vrtu u Beogradu.

“Zove me tako Sale jedan dan i kaže: „Ljubavi, jesi li kod kuće?”, ja kažem: „Jesam, evo gledam seriju”, jer inače obožavam serije, a tada je bila aktuelna neka španska. On mi na to kaže da budem kod kuće i da ne mrdam jer ima jedno iznenađenje za mene. Ja se pitam šta li je sada smislio, pomislim da verovatno idemo negde na klopu, kolače ili sladoled. Pomislila sam u trenutku i da nam dovodi neke goste, međutim, on izlazi iz auta i nosi ogroman kavez. A u kavezu majmun! Pravi majmun! Ima neku repčugu, onu krivudavu, a kavez mu mali, pa se sav nešto stisnuo. To je zapravo bilo samo privremeno rešenje”, prisetila se Suzana u emisiji „Press pretres” kako je sve počelo i dodala:

“Ja kažem: „Sale, šta je, bre, ovo”, a on mi mrtav ‘ladan kaže: „Majmun.“ „Pa vidim da je majmun, ali šta radi kod nas?“, pitam ja, a on kao iz topa: „Pa tebi je, ljubavi, ovo poklon za rođendan.“ „Pa zar ovo držim u kući“, mislim se. On nastavlja da priča kako ćemo nas dvoje i svi ostali da ga negujemo i čuvamo, ali ja samo ponovaljam: „Ti nisi normalan…”, kaže Suzana.

Pevačica otkriva da je problem nastao u startu i da je životinja otpočetka pokazivala znake agresije.

“Na kraju se majmun kod nas zadržao jedva mesec dana. Prvo, on toliko smrdi da to nije izdrživo. Na kraju smo ga poklonili zoološkom vrtu, zvali smo tadašnjeg direktora i zamolili ga da ga odnese i da im ga poklanjamo od srca. Majmun je bio lud ko struja”, počinje svoju priču o incidentu Suzana.

“Ja sam mu toga dana dala krišku jabuke, a u međuvremenu smo mu kupili veliki kavez sa granom, da može da se igra i vere. Međutim, njemu ta kriška padne na pod kaveza i ja se savijem da mu je dam da jede. Kako sam u tom trenutku kosu bila vezala u rep, on me je ščepao i počeo da me trese. Kako me trese, tako udaram o šipke kaveza i vičem: „Sale, Sale pomagaj!“ Bili smo tada sami u kući. On sa sprata pita šta mi je, ja vičem iz sveg glasa:

“Dođi brzo, ovaj me ne pušta, ubiće me“, priseća se pevačica nimalo naivne situacije.

“Stvarno je bio lud majmun i nisam bila sigurna na šta je sve bio spreman jer je bio veoma agresivan, ponekad je bio toliko ljut da je tresao kavez, pa sam mislila da će da ga razvali i popne se kod nas na sprat i eto ga u krevetu. Sreća, brzo smo ga odveli tamo gde mu je mesto”.

Advertisements

loading...

Facebook komentari