Aca Lukas prvi put progovorio o svim detaljima razvoda sa Sonjom!

Nova Lukasova izabranica ima 27 godina, trenutno mu je najveća podrška, a nakon silnih spekulacija o okončanju braka sa Sonjom, navodnoj aferi i ostalom, Lukas je riješio da stavi tačku na glasine.

– Ne bih nikome da se pravdam, već želim da kažem ono što mi je na srcu. Moja zajednica sa Sonjom već više od godinu dana nije funkcionisala, što ne znači da je iko kriv, već da je došlo do emotivne praznine. To više nije bio brak, osjećanja su se ugasila. Dogovorili smo se da se rastanemo, ali bilo je turbulencija, ne zbog mene i nje, nego zbog činjenice da oboje treba da izdržimo pritisak raznoraznih savjetnika. Ja sam izdržao, ona malo manje. Desile su se stvari koje nisu bile lijepe ni poželjne za sve ono što smo prošli u našem zajedničkom životu. Emotivni rastanak već se dogodio, kao i sudski razvod. Da je valjalo, ne bi bilo tako – izjavio je pjevač za magazin “Story”.

Iako se ovih dana spekuliše kako se Lukas i Sonja otvoreno prepucavaju ne birajući riječi, pjevač tvrdi da o bivšoj supruzi ni riječ ružnu nije rekao.

– Nikada nisam za Sonju ništa ružno rekao, a koliko ja znam, nije ni ona za mene. Istina je da imam novu djevojku i da sam se zaljubio, a to ne bi bilo tako da je u mom braku bilo sve u redu. Sve vrijeme bio sam dobar muž i otac, pogotovo ovo drugo. Ne bih ulazio u dublje analize ko je kriv za naš razvod, ali preljubnik nisam. Dok se zvanično nismo rastali, nisam otpočeo novu vezu. Stojim iza svojih djela i volim Branislavu, ne krijem to – rekao je Lukas, koji je potvrdio da su on i Sonja sudski već razvedeni.

Iako su se konstantno sretali ranije, Branislava i Aca se poznaju samo mjesec dana i prolaze kroz sličan period, budući da je i Branislava prije dva mjeseca pokrenula proces razvoda od svog supruga. Folker je u njoj našao svu podršku, prija mu u svakom smislu i ne krije da je zaljubljeniji nego ikad. Iako još ne žive zajedno, priznaje da zamišlja budućnost sa ovom crnkom.

Odluku da se on i Sonja razvedu, kako kaže, nemoguće je promijeniti.

– Brak je završen onog trena kada smo to odlučili i ne postoji nijedan promil da se nešto promijeni. Nisam čovjek koji nešto kaže pa se predomisli. Dobro sam procijenio šta treba da uradim sa svojim životom. Moj brak je gotov, ali moj odnos sa Sonjom nije, jer mi treba da budemo prijatelji, najviše zbog Viktorije. A naše emocije ostaju zapečaćene do kraja života – rekao je Aca.

– Što se tiče Sonje, na njoj je da uspostavi odnos. Ne možemo da se družimo, s bivšima nisam drug, svako ima svoj život, ali ljudski je da ostanemo u normalnim odnosima – zaključio je Lukas.

