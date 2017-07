Armin Dedić nakon poraza u “Zvezdama Granda”: Mislim da me je Bog stvorio samo za ovaj posao!

“Izmakla mi je pobjeda za jednu stepenicu ali Bože moj idemo dalje”, rekao je Armin i dodao da je Marija Šerifović tokom takmičenja bila njegov anđeo čuvar, piše “Avaz“.

“To što je Marija rekla da će me usvojiti je bila njena šala. Ja ipak imam 20 godina i da nisam punoljetan možda bi me i usvojila. Mariji sam mnogo zahvalan što me je čuvala i podržavala sve vrijeme i davala savjete i što je ispala veliki čovjek i pijatelj”, rekao je Armin. On se u emisiji osvrnuo na svoje početke i priznao da je zbog audicije za “Zvezde Granda” propustio upis na fakultet.

“Od malih nogu sam u muzici, 12 godina sam svirao gitaru i planiram da nastavim ovim da se bavim. Mislim da me je Bog stvorio samo za ovaj posao”, rekao je Armin i dodao da jedva čeka da uđe u studio da snimi svoju prvu pjesmu za “Grand produkciju”.

“Još uvijek se dvoumim da li će biti balada ili neka numera bržeg ritma”, kaže Armin i dodao da se tokom takmičenja ugojio skoro 10 kilogama i nakon kritike Jelene Karleuše u polufinalu odlučio je da smrša. Pogledajte cijelo gostovanje Armina Dedića u “Grand magazinu”:

