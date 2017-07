Napustila je Jugoslaviju, a danas je svjetska zvijezda! Ovako izgleda pjevačicina kuća u Londonu

Rita Ora je britanska pjevačica koja trenutno u svijetu promoviše singl “Your Song”. Sa porodicom se iz tadašnje Jugoslavije, tačnije iz Prištine, preselila u London 1991. godine, piše “Puls online“.

Ova 26-godišnjakinja Albanka je 2007. godine počela da se bavi muzikom, a internacionalni uspjeh doživjela je 2012. godine nakon što je objavila pjesme “RIP”, “How We Do (Party) i “Hot Right Now”.

Zahvaljujući uspješnim singlovima, ona je zaradila milione, ali i vilu u Sjevernom Londonu.

Kako često putuje širom svijeta, Riti je potreban odmor, te se povuče u svoj ušuškani dom u kome, vjerujemo, veoma uživa.

