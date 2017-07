RAZVOD GODINE Sonja kupuje stan od 300.000 eura! Aca: Pokrala me je!

Odmah je pozvala advokata da se pobrine za to da što prije podijele imovinu, a potom je odlučila da kupi stan na svoje ime.

Sonja je bacila oko na stanove na Bežanijskoj kosi, jer tamo žive brojne poznate ličnosti sa kojima se druži. Poslije kraćeg vremena našla je jedan koji joj se sviđa, jer je prostran i svijetao, savršen za nju i njene dvije ćerke, Sofiju i Viktoriju. Za njega će morati da iskešira čak 300.000 eura, ali Vuksanovićevoj to neće biti problem, jer je posljednjih mjeseci vodeći menadžerske poslove svog supruga uštekala fine pare, piše “Alo“.

“Sonja je od prošlog ljeta, kada je Lukas uzeo pozajmicu od Popovića, preuzela sve menadžerske poslove vezane za Acu. Cijeli protok novca oko nastupa išao je preko nje. Ugovarala mu je tezge, dogovarala se sa vlasnicima lokala oko honorara i bilježila svaki dinar koji Lukas zaradi“, objašnjava izvor.

Izvor kaže da je Sonja namazana, pa je dio novca koji je Lukas zarađivao pjevajući na tezgama odvajala sa strane:

“Zahvaljujući tome što je uzela kontrolu nad finansijama, uspjela je da uštedi veću svotu novca, pa sada sebi može da priušti luksuzana stan. Naravno, u svemu tome su joj dijelom pomogli i roditelji, koji lijepo zarađuju radeći već godinama u Njemačkoj“, kaže sagovornik.

Kako Informer saznaje, kada je Lukas čuo da Sonja kupuje stan u srpskoj prijestonici, doživeo je nervni slom. Nije mogao da vjeruje svojim ušima, pa je napravio skandal.

“Aca je bukvalno odlijepio kada je saznao za ženine planove. Shvatio je da je ona skupljala novac koji je on zarađivao, jer mu je radila menadžerske poslove, pa da sada od tih para kupuje stan, i to luksuzni. Urlao je po kući, zvao prijatelje i pričao im kako ga je rođena žena pokrala, kako to nije očekivao od nje i da ga je toliko razočarala, da ne može da vjeruje koga je oženio i sa kim ima dijete“, tvrdi dobro obaviješteni izvor.

