“KĆERKA SAM IZUZETNO POZNATOG ČOVJEKA”: Ilda Šaulić otkrila da je u njenom životu bilo i tuge!

Kćerka kralja narodne muzike, Ilda Šaulić, put do publike gradila je bez skandala, a popularnost njenog oca Šabana Šaulića nikada joj nije predstavljala problem kada je riječ o njenoj karijeri i sa ponosom nosi njegovo prezime, piše “Kurir“.

Advertisements

– Nemam ništa protiv toga kada mi kažu Ilda Šaulić pjevačica i kćerka Šabana Šaulića. Želim da to tako bude. To je mnogo lijepa stvar. Meni nikada to nije bilo opterećenje. Hvala bogu, izborila sam se za sebe. To što sam Šabanova kćerka je samo privilegija – kaže ona.

Ilda priznaje da bi voljela da napiše knjigu u kojoj bi bilo svega i svačega.

– Bila bi mnogo interesantna s obzirom na to da potičem iz porodice izuzetno poznatog čovjeka. Od ranog djetinjstva smo dosta uključeni u sve. Bilo je tu svega i svačega, i lijepog i manje lijepog, tuge i radosti. Svašta. Bila bi to jako interesantna knjiga – kaže ona.

Advertisements

loading...

Facebook komentari