Balkansku pjevačicu menadžer prebio prije tri godine, ovako izgleda danas!

Rumunsku pjevačicu Aleksandru Stan, poznatu u svijetu po hitu “Mr. Saxobeat”, godine 2013. prebio je menadžer Marsel Prodan, piše “Puls online“.

Kako je pomenutu pjesmu prodala u ogromnom tiražu, zahtjevala je od menadžera da joj isplati honorar za uspjeh koji je dostigla.

Umjesto toga – dobila je batine.

– Udarao me je i gurao. Pala sam u nesvijest kada sam pokušala da mu uzvratim. Dva sata kasnije probudila sam se na kauču u studiju. Bila sam ušuškana kao da sam spavala. Odveo me je u svoj automobil, koji sam u toku vožnje pokušavala da napustim. U jednom trenutku mi je otvorio vrata i izbacio me – rekla je pjevačica tada.

Aleksandra je podijelila sa javnošću stvarične detalje dok je krvava trčala gradom i molila ljude za pomoć.

Danas, ona se oslobodila ovog nasilnika i uspjela je da nastavi sa svojom karijerom. Uglavnom je popularna u Rumuniji.

Jezive modrice koje je imala, nestale su i ona sada ponovo zrači svojom ljepotom.

