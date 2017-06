SAŠA POPOVIĆ VEĆ ODLUČIO: Evo ko će sjediti u žiriju “Zvezda Granda” od septembra!

Sjajna i nikad zanimljivija 11. sezona “Zvezda Granda” završena je u sredu veče u studiju “Granda” na Košutnjaku.

Pobjedu su odnijeli Srbijanac Aleksa Perović i Makedonac Riste Risteski, koje je do finala doveo žiri u sastavu: Jelena Karleuša, Aca Lukas, Viki Miljković, Ana Bekuta, Dragan Stojković Bosanac i Marija Šerifović, kao i 40 tajanstvenih članova žirija.

Pitanje koje se odmah počelo da se postavlja jeste da li će se žiri promijeniti ili će ostati u istom sastavu, zbog čega smo mi odmah nakon finala odlučili da to i proverimo sa direktorom “Granda” Sašom Popovićem.

Kako je rekao za “Telegraf“, odluku je već donio…

“Već znamo kako ćemo raditi sljedeću sezonu, to smo već pripremili”, počeo je Popović.

“Žiri ostaje isti za sljedeću sezonu. Žiri je toliko uhodan, dobar, zanimljiv, da mislim da će biti tako i u sljedećoj sezoni. A, da bi oni bili bolji, mi moramo da smislimo neke cake za njih”, rekao je Saša.

Kada su u pitanju pobjednici 11. sezone, Aleksa i Riste, Popović kaže da je zadovoljan odlukama žirija i publike.

“Ja sam zaista zadovoljan. Ova dvojica što su pobijedili, zasluženo su pobijedili. Gledaćemo da dobiju što bolje pjesme, ali to sad ne zavisi ni od nas koliko zavisi od inspiracije kompozitora, tekstopisaca i aranžera. To je diskutabilna stvar. Nekoga može da pogodi dobra pjesma, nekoga ne, ali gledaćemo da im damo što bolje. Ja uvijek gledam da to budu hitovi, da grade karijeru, da zarađuju…”, istakao je Popović.

