KARLEUŠA SE OBRATILA SVIM KOLEGINICAMA SA KOJIMA NE PRIČA: Ono što je rekla za Daru Bubamaru je pravi hit!

Naime, završene su “Zvezde Granda”, čiji je član žirija bila proteklih deset mjeseci, kćerkice Atina i Nika imaju sve petice u đačkim knjižicama, vratila se nakon duže muzičke pauze sa dva nova hita, a proslavila je i godišnjicu braka sa Duškom Tošićem. Pjevačica je vidno raspoloženo i bez dlake na jeziku progovorila i o škakljivim temama, piše “Kurir“…

“Čula sam za tu priču i to je jako dobra ideja, meni se to jako sviđa. Evo, svako s kim ne razgovaram, ako želi da se pojavi sa mnom na sceni, to mi je fantastična ideja”, kaže Jelena, a onda se dotakla i Dare Bubamare.

“Radojka je moj omiljeni lik. Mene mediji stalno žele da posvađaju s Radojkom i Radojka stalno želi da se posvađa sa mnom, ali ja ne želim, stvarno. Radojka je mala, slatka mi je, nemam ništa protiv Radojke. Vidi kolika sam ja, prosto nije humano da se svađamo”, nasmijano je rekla Jelena Karleuša.

Godišnjicu braka proslavila je u nešto skromnijoj varijanti od prošlogodišnje, večerom sa Duškom, a kada su u pitanju nove pjesme, otkrila je i zbog čega se odlučila da obje “izbaci” u isto vrijeme.

“Nisam mogla da se odlučim za jedan duet. Snimila sam obje, kao zalet za novi album koji slijedi”, rekla je JK.

