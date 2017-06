Ella Dvornik godinama boluje: Svi mislili da je trudna, a ustvari ima zdravstveni problem

Nakon što je nedavno objavila fotografije sa zaobljenim stomakom, počela su i nagađanja da li je Ella Dvornik u “blaženom” stanju, piše “Net“.

I premda je sve djelovalo kao trudnoća u prvim mjesecima, Ella je novim statusom na FB pojasnila o čemu se zapravo radi.

Objavila je ove dvije fotografije, te se uz njih izjadala…

– Dakle, fotka prva ispod je od danas ujutro, a ova druga od sinoć. Ovo dole napuhano se desilo mozda dvije minute nakon sto sam pojela kivi. Dešava mi se i s drugom hranom, neke znam, a neke jos nisam uspjela skužit koje su točno. Bilo mi je baš zlo kolko sam se napuhala, i mislim da mi je to bio rekord do sada. Ne napuhujem se u želucu nego baš crijeva, pa me zanima koliko vas ima ovaj problem i što se moze napraviti po tom pitanju? Jer ja više ne znam što da jedem i zna stvarno jako bolit. Da li se tu treba testirati na intoleranciju ili pak alergije ili treba krv vadit? Ili nešto drugo? Ovo traje već barem 10 godina. Jel’ se itko uspio roješiti tog problema? – napisala je Ella na svom Facebooku.

