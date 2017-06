POČINJE RAT GODINE! Lukas Sonji prepušta kćerku, traži podjelu imovine, a ALIMENTACIJA?

Folker u utorak predao papire u Trećem osnovnom sudu. Traži podjelu imovine, starateljstvo prepušta njoj i predlaže alimentaciju od 1.000 evra, piše “Kurir“.

Nakon višemesečnog ubjeđivanja da ostane s njim u braku, na šta Sonja nije pristala, pjevač je odlučio da je preduhitri, pa je u utorak u Trećem osnovnom sudu predao dokumente za razvod.

– Sonja je još prije nekoliko meseci odlučila da stavi tačku na brak, u kojem već duže vrijeme nije bila srećna. U posljednje dve nedelje trpjela je hajku medija, koji su je lažno optužili da je preljubnica, a Aca je za to vrijeme pokušavao da je ubijedi da odustane od razvoda. Nedavno joj je postavio ultimatum – ili se pomiri sa mnom, ili ću te tužiti, a Sonja je ostala ravnodušna na ucjenu. Riješio je da je preduhitri i u utorak je podneo zahtjev za razvod – kaže izvor.

Sonju je začudio Acin zahtjev za podjelu imovine, koju njih dvoje zapravo nemaju.

– Lukas je u tužbi zahtjevao da podijele stan, automobil i dva lokala. Osim toga, Aca je naveo u tužbi da starateljstvo nad djecom prepušta njoj, a predložio je da on finansira školovanje kćerke Viktorije, ali i Sofije, kao i da plaća mjesečnu alimentaciju od 1.000 eura – kaže pouzdani izvor.

Podsjetimo, Lukas i Sonja već su bili pred razvodom u avgustu 2015, ali su mesec dana kasnije odlučili da braku daju još jednu šansu.

– U svakom braku ili vezi ima razmirica, i to je normalno. Često dolazi do sukoba mišljenja između muškarca i žene. Jedina stvar koja može da rastavi dvoje ljudi je prevara, koja se u našem slučaju nije dogodila, niti postoji nagovještaj za tako nešto, bez obzira na sve one grozote koje su se pojavljivale u medijima – rekao je tada Lukas.

