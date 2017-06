MIRZA SELIMOVIĆ UHAPŠEN U EGIPTU

Naime, on je ovog mjeseca bio u Hurgadi sa djevojkom Jelenom Knežić. Pjevač i manekenka su uživali u ljetovanju, ali na povratku su doživjeli traumu, jer je Mirza zbog živih korala koje je uzeo za Jelenu, priveden!

-Jelena obožava korale pa smo ih smjestili u moj kofer, a nismo znali da je zabranjeno iznositi ih iz zemlje. Carinici su me satima ispitivali, dok se Jelena sekirala. Međutim, kada sam uspio da ih ubjedim da na internetu provjere ko sam, riješili su da me puste. Pošto su pohvalili moje pjevanje, prošao sam i bez novčane kazne, koja je inače ogromna – rekao je Mirza, koji je promijenio let i pravo sa aerodroma došao na snimanje emisije Saše Popovića, piše “Expressmag“.

-Popović ne voli kad pjevači kasne, tako da je bolje da završim u zatvoru nego da zakasnim kod njega – sa osmijehom je zaključio Mirza.

