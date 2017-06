NAKON OSVOJENOG PETOG MJESTA: Oglasio se i Mirza Delić!

Riste i Aleksa dobijaju po automobil, pobjedničke statue i po dvije pjesme za početak njihove muzičke karijere, piše “E-turneja“.

Mirza Delić je završio kao peti u veliko finalu sa 15146 glasova publike. Nakon što se finale završio i on se oglasio na Fejsbuku te poručio ovo: “HVALA 15146 puta. Hvala dragi prijatelji. Ja sam prezadovoljan uspjehom, na mlađima svijet ostaje i ovom prilikom čestitam kolegama Aleksi i Risteu. Zaslužili su ove nagrade i 1. mjesta. Još jednom vam puno hvala na podršci. Bez vas ne bih ušao u prvih 6, a to mi je bio cilj jer imam snage, znanja i volje da radim u Zvezde Granda Official i da pjevam za sve vas.

Hvala vam još jednom i laka vam noć. Volim vas.”

