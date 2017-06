Tužna ispovijest pjevačice: Moj suprug je mjesec govorio da će se ubiti, a onda sam ga zatekla u lokvi krvi

– Taj nesretni 23. juli 2014. godine vječno ću pamtiti. Zatekla sam mog Zorana u lokvi krvi. Ubio se, nisam vjerovala da će tako da završi – potresnim glasom za “Blic” počela je svoju životnu priču Nihada Kapetanović (50), pobjednica stručnog žirija muzičkog takmičenja “Nikada nije kasno”.

– Svaki dio pjesme sam proživjela. U svakoj riječi pronalazila sam mog Zorana. Eh, moj Zorane. Koliko sam se puta samo zapitala zašto je to sebi uradio? Bio je osoba koja nije ni mrava zgazila. Zašto se ubio? Mjesec je govorio kako ne može da izdrži da će se ubiti. Nisam ni vjerovala da će to uraditi. On je bio povučen, tih čovjek, što se kaže nije ni mrava zgazio. To stanje, depresija, je kod njega trajala mjesec. Stalno je ponavljao: “Ja više ne mogu ovo da podnesem”! Nisam znala zašto to stalno priča. Govorila sam mu: “Zorane, da nemaš dugove, da ti neko ne prijeti, da nemaš ljubavnicu, da se nisi zaljubio, to je normalno?” Rekao mi je da ništa od toga nema. Jednostavno ne mogu više – drhtavim glasom prisjeća se Nihada nemilog događaja.

Ova hrabra žena kaže da se nadala da ipak od toga ništa neće biti, da neće podići ruku ne sebe.

– Mislila sam da su sve to posljedice poslije rata, mješoviti brak, dosta nepravde koju je pretrpio dok je radio u policiji. A, onda je uzeo automatsku pušku, otišao kod svog oca i na kraju se ubio. Zatekla sam ga u krvi. Pucao je sebi u glavi. Teško mi je, teško – ponavlja Nihada.

Ona dodaje da nije željela da se predaje, da je skupila hrabrosti i krenula dalje, sve zbog kćerki.

– Zbog njih dvije sam postala još jača. Željela sam da im nadoknadim nedostatak njihovog oca. Bog mi je dao još veću snagu. Onda sam krenula još žešće i snažnije. Stigla sam gdje sam stigla. Bog je na svačijoj strani. Bog mi je dao ovo što sam oduvijek priželjkivala. Hrabra sam žena i u ovim godinama mogu da uspijem – naglasila je Nihada.

Ova talentovana žena kaže da ne prođe trenutak a da ne pomisli na njenog pokojnog supruga, kojem kako napominje sljedećeg mjeseca obilježava trogodišnjicu od smrti.

– Ja i dalje volim svog muža i ne postoji nijedan muškarac koji može da zamijeni mog Zorana. Mi smo se uzeli iz ljubavi. Nismo gledali ni na ime ni na prezime. Moj Zoran je bio najbolja osoba na ovom svijetu – kaže Nihada.

