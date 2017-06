Bekuta psovala na snimanju, pa sve razočarala…

Žiri „Zvezda Granda“ bio je na ivici živaca dok je birao finaliste ovog muzičkog takmičenja, koje će se održati u srijedu. Ana Bekuta je pukla kad je trebalo da izaberu jednog od dva izuzetno talentovana kandidata, prenosi “Kurir“.

Dok je Jelena Karleuša kukala: „Ne mogu“, Bekuta je sve zaprepastila.

– Nećemo da budemo pi*ke sada! – vikala je pjevačica na kolege da moraju da budu hrabriji kada kritikuju takmičare.

– Ana, fina gospođa! – zapanjeno je rekla Viki, koja nije očekivala takav komentar od kolegice.

Naravno, Miljkovićeva se ponovo našla na udaru Jelene Karleuše.

– Poenta individue je da ima svoje mišljenje, a ne da kao kokoška kvokoće kao svi drugi. Ajde, Viki, šuti. Kažeš malo, ali glupo! – isprozivala je JK koleginicu, koja joj nije ostala dužna.

– A ti kažeš mnogo, a glupo! – odbrusila je Viki.

Aca Lukas nije želio da se miješa u njihov rat, ali je ipak pecnuo JK dok je ona komentarisala jednu takmičarku.

– Na momente me podsjećaš na mene, kao Jelena iz 2005. godine. Imaš dobar stajling, brutalnu energiju, dobar si pjevač. Falširala si kao nikada do sada, ali to je sve trema – pričala je Jelena, a Aca ju je prekinuo.

– To je sve Jelena Karleuša iz 2005. godine – rekao je Lukas aludirajući na falširanje.

