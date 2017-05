RASTI NI NA “PINKU” NE MOGU ZABRANITI DA PUŠI MARIHUANU

Zanimljivo je da je Rasta izašao pred novinare sa smotanim džointom kojeg ni kada su ga pitali je li to marihuana, nije ispuštao iz ruku niti bilo šta odgovarao. Toliko je Đurić zadimio prostor da je glumac Žika Todorović, koji je također u istom žiriju, jedva došao do svog mjesta, ali i do daha. Toliko je kašljao da su mu donijeli čašu vode kako bi malo došao sebi, piše “Expressmag“…

Interesantno je i to što niko ni od producenata ni riječi nije rekao srbijankom reperu, pa ni da ga upozori da bar na snimanju gdje ima dosta novinara i publike u studiju, ne konzumira marihuanu. Naprotiv, Rasta je džoint “sprižio” do kraja, sjedeći u svojoj fotelji i u “svom svijetu”.

Stavio je slušalice u uši i na mobitelu puštao muziku koji voli ne obraćajući pažnju šta se dešava u studiju. Nekoliko minuta od početka snimanja, Rasta je završio sa “opuštanjem” i nekako se uključio u “stvarni svijet”.

