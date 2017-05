Ima dvorac u Sarajevu, za noć uzme 30.000 eura bakšiša, a ovu ZVIJER vozi Šerif Konjević!

Pjevač Šerif Konjević zaista ne može da se požali da mu loše ide, a na snimanje specijala “Zvezda Granda” došao je u novom automobilu marke “Range Rover” vrijednom oko 70.000 eura, piše “Telegraf“…

Konjević, koji je na Ilidži napravio pravi dvorac, koji mnogi ubrajaju među najluksuznije kuće u ovom dijelu Sarajeva, pohvalio se i svojim ljubimcem na četiri točka.

Iako ovaj model, u zavisnosti od opreme, košta od 60.000 do 85.000 eura, za Šerifa je to vjerovatno bila “prava sitnica” od cijene, budući da on samo za jednu noć uzme ogroman bakšiš.

