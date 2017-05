Tukao je njenu majku, zbog njega su propatile, a onda i napustile Kragujevac: Ovako izgleda OTAC Marije Šerifović!

Marija Šerifović retko je pričala o privatnom životu, tačnije o porodici, što je i normalno s obzirom na to da je ona svoju priču više nego iskreno ispričala u filmu “Ispovest”.

Iako 4 godine, koliko je prošlo od filma nije mnogo, Marija tada nije bila u tolikoj žiži interesovanja kao što je u poslednje dve godine, pa su mnogi detalji iz pomenutog filma ostali prilično nepoznati, piše “Telegraf“.

Međutim, ono što jeste poznato jeste tužna priča Marije i njene majke Verice, a sve zbog MArijinog oca Rajka sa kojim su obe propatile. Kako je Marija rekla u “Ispovesti”, može da oprosti, ali ne i da zaboravi. Nikada ne zaboravlja.

– Kao dete do svoje petnaeste, šesnaeste godine sam svoje roditelje od 365 dana viđala možda tih 65… – rekla je Marija, dok je Verica lila suze rekavši kako joj je žao što i Marija, kao i Verica, nije imala dobrog oca.

– Mnogo sam se borila. Ja sam čak oprostila i to što je on dobio vanbračno dete, a mi smo bili u zajednici. To je Daniel, Marijin polubrat – istakla je Verica.

– Imao je porok, a to je kocka koja nas je mnogo koštala… – plačući je rekla Verica.

