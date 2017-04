“BILA SI KRŠ U SVAKOM SMISLU!” – Karleuša sasula u lice Ninovoj kćerki SVE što misli, a onda je Sandra ispala neviđeni CAR!

Kada Jelena Karleuša kaže da će biti “brutalno iskrena” vjerujemo da većini kandidata kroz glavu prođe da je bolje da napuste scenu prije nego što Jelena počne sa pričom, piše “Telegraf“.

Međutim, dok su neki plakali, ljutili se pa čak i oštro odgovarali, u posljednjoj emisiji “Zvezda Granda” jedna djevojka odreagovala je potpuno drugačije.

Riječ je o Sandri Rešić, kćerki pokojnog pevača Nina, koja je sa svih 7 glasova prošla u naredni krug. Međutim, istrpjela je žestoke komentare Jelene Karleuše:

– Ti si, djevojko, djevojčice… Posmatrala sam te kako izgledaš, nemoj da se naljutiš – biću brutalno iskrena! Ti si od jedne, realno, krš ribe… Bila si krš svakom smislu – i debela, i odvratna frizura, i šminka nikakva, stajling… – počela je Jelena, dok ju je Sandra nijemo posmatrala.

– Ti si od stvarno ružnog pačeta, u ljepoticu izrasla. Ti si stvarno ljepotica! Šta god da ti se desilo, da l’ si se zaljubila, da l’ su se neke zvijezde poklopile… Ti si top riba sada, samo još da se koncentrišeš kada je riječ o pjevanju – rekla joj je Jelena, a onda se, umjesto da joj odgovori ili se naljuti, Sandra nasmijala i klimnula glavom kao da se slaže sa Jelenom.

Međutim, Jelena se tu nije zaustavila pa je i drugoj djevojci, Nadici Vermezović iz Valjeva koja je bila sa Sandrom u duelu, rekla:

– Djevojka broj jedan… Ti si kao neka Ledi Gaga iz valjeva, to više neće moći da prođe! Te kifle na glavi, taj sado-mazo Zvezdane staze… To više nigdje ne prolazi! To je nekada bilo… U faci mi izgledaš kao kombinacija persijske mačke i Nataše Bekvalac sa viškom zuba! Egzotična si… ali batali taj sumanuti stajling! Po mom mišljenju morala si da imaš više glasova večeras, smatram da si oštećena – poručila joj je Karleuša.

Njihove nastupe pogledajte na snimku ispod od 2:01:00, a za Jelenine komentare premotajte na 2:15:57

