Denial Ahmetović preživio horor u Kaknju: ŽENA IZ SREBRENICE ME POGODILA OKLAGIJOM, ZAMALO SAM OSTAO SLIJEP!

Oborili cigle

Advertisements

Naime, Ahmetović je zadobio frakturu nosa, a ta povreda mu i dan danas zadaje ogromne probleme…

– Bio sam peti razred i svakodnevno smo trojica prijatelja i ja odlazivši u školu i vraćajući se morali proći pored kuće u kojoj je živjela gospođa koja je izbjegla iz Srebrenice. Nažalost tu je živjela sama s obzirom na to da je u protekloj agresiji izgubila cijelu familiju… Pored njene kuće je bila cesta koju sam uvijek po naredbi roditelja pažljivo prelazio. Uvijek me tata savjetovao da dobro pogledam na obje strane i da budem pristojan prema bilo kome, tako da su mi njegove riječi uvijek bile ucrtane… No, moji „prijatelji“ prolazeći tim putem imali su običaj gađati prema kući te žene… Ona je pravila od cigli improviziranu ogradu, a oni su stalno kamenjem gađali i to joj uništavali – započinje svoju priču Denial…

Dječaci nisu marili na gospođinu bol i psihičku nestabilnost već su non – stop gađali i obarali cigle… No, jedne prilike izašla je ispred i kazala da ukoliko to još jednom urade da će vidjeti, te da im neće ostati dužna i da će je dobro zapamtiti, piše “Express“.

– Iako nikada nisam nikome naudio, ni kriv ni dužan u to vrijeme sam strašno nastradao… Krenuli smo u školu i drugari su opet gađali cigle i oborili ih… No, ovaj put je gospođa odmah istrčala s oklagijom u ruci… Oni su odmah pretrčali ulicu i pobjegli, a ja mislivši da meni neće nauditi jer nisam ništa skrivio, polahko sam nastavio kretati se ka ulici… No, tada se desilo nešto neočekivano sa 20 metara udaljenosti gađala me oklagijom i samo da je milimetar promašila ostao bih potpuno slijep… Zadobio sam frakturu nosa… Samo se sjećam da je krv šikljala na sve strane – prisjetio se horora kojeg je preživio.

Prijatelji su pobjegli ne okrenuvši se za povrijeđenim Denialom, a u pomoć mu je pritekao vlasnik jedne prodavnice koji mu je branio da zaspi dok hitna ne dođe…

– U zeničkoj bolnici su mi kliještima na živo ispravljali nos i vezali me zelenim storama… To je bilo traumatično iskustvo. Sve je to utjecalo na moj glas, pa i da danas imam ogromne probleme… Spavam otvorenih usta i vrlo lako „navučem“ prehladu – kazao je pjevač.

Roditelji u tom periodu su burno reagirali… Odmah su dotičnu gospođu prijavili, no za vrlo kratko vrijeme zbog situacije u kojoj se nalazila povukli su prijavu…

– Roditelji su je odmah prijavili, no zbog situacije u kojoj se nalazila odlučili su povući prijavu… Bila je jako siromašna i u jako lošem psihičkom stanju… Nikada mi se nije izvinula, no ja sam joj sve oprostio – kazao je on.

Operacija nosa

Ahmetović svako malo odlaže operaciju nosa, a sve zbog nedostatka vrmena…

– Moram operirati nos, ali trenutno nemam vremena, sve to će mi oduzeti tri mjeseca… Morat ću ležati, a najviše će trpjeti moj posao… Nažalost imam brojne probleme zbog svega toga, a kada se dobro zagledate na mom nosu uočit ćete nepravilnosti izazvane tim udarcem – kazao nam je on.

Zli anđeli

Ahmetović se uskoro poštovaocima svog rada prezentirati i svoj drugi kantautorski rad…

– Moj prijatelj i ja smo svaki dan u studiju… Uskoro ću izbaciti singl „Zli anđeli“ za koji potpisujem muziku i tekst, dok je Amil Lojo zadužen za aranžman. Pjesma će biti prava ljetna u rumba stilu i nadam se da će postati hit – kazao je Denial.

„Opametila ga“ Amerika

S obzirom na loše iskustvo koje je doživio na američkoj turneji zbog menadžera koji su ga prevarili rekao je da će ubuduće biti mudriji…

– Sljedeći put ću dobro razmisliti hoću li se uputiti na američku turneju.. Opametio sam se prošli put. Dobro ću razmotriti sve opcije, vidjeti s kojim menadžerom ću sarađivarti i koji su koncerti predviđeni – iskreno će pjevač.

Advertisements

loading...

Facebook komentari