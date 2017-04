DŽIDŽA, POKRIJ SE UŠIMA! Evo kako je isprozivao ROĐENI OTAC!

Harmonikaš i producent Dragan Stojković- Bosanac kaže da je digao ruke od pomaganja kćerki Aleksandri Stojković- Džidži u građenju muzičke karijere. On priznaje da ga je nasljednica do prije nekoliko godina slušala kada se radilo o svakom potezu u muzičkim vodama ali da to više ne radi.