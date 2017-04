Lepa Brena u suzama: “Proganja me što nisam bila uz tatu kad je umro!”

Kako je sama ispričala, uprkos tome što je u svom poslu broj jedan, ima uspješan brak i zdravu djecu, Breni je mnogo teško što njeni roditelji nisu više živi.

Advertisements

Da sve bude gore grize je savjest što nije stigla da se oprosti od oca kada je bio na samrti i kako priznaje sebi to nikada neće oprostiti, piše “Star“…

“Kad god je bilo teško mojim roditeljima, ja sam to osjećala. Najtužniji trenuci u životu su mi bili kada je umro moj kum Raka Đokić, kada se raspala moja domovina i kada mi je umro tata.

Grize me savjest što nisam stigla sve da mu kažem, nisam stigla da se oprostim od njega, to me proganja. Dok je moj otac bio živ trudila sam se da ne postoji ta želja koju ne mogu da mu ispunim. Ranije kad god sam bila na putu osjećala sam ako nešto nije uredu. U tim situacijama bi odmah sjela u auto i otišla kod njih i uglavnom sam zaticala neki zdravstveni problem pa smo ga rješavali.

Ali, eto, nisam stigla kada je tata umro. Još jedan od najtužnijih dana mi je bio kada je moja majka preminula, ali sam se trudila da budem stalno s njom i uz nju”, ispričala je Brena kroz suze i dodala:

“Ja sam neko ko svima hoće da udovolji i vodim o tome računa, ali imam i ja mog čarobnog vilenjaka, moj suprug Boba je bio zadužen za hedonistički život koji živimo. I on je taj koji ispunjava sve moje želje. Uz njega i moju djecu sam sve lakše podnijela”, ispričala je Brena.

Advertisements

loading...

Facebook komentari