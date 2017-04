DADO POLUMENTA O BURNOJ PROŠLOSTI: Griješio sam i priznao sve POROKE! Kakvo vrijeme, takav ti je život!

“Ko nije probao poroke? Samo ljudi neće da pričaju o tome, dosta su zatvoreni. Ja sam to sve ispričao da bi omladina i jedan veliki broj ljudi izvukao poentu i naučio neke stvari. Ako sam ja grešio, ne moraju i oni. To je logika starih Grka”, iskren je Dado, koji kaže da je konačno shvatio neke stvari, piše “Alo“.

“Bilo je krajnje vreme da se uozbiljim. Kao klinac sam otišao od kuće, počeo sam da živim sam od 14. godine, a u životu uvek ima uspona i padova. Život je čudo jedno koje te voza kroz različita vremena. Kakvo je vreme, takav ti je život. Smatram da sad uz malu Aleu i Ivonu i taj moj najbliži krug ljudi mogu samo da uživam i da se smejem. Naravno, da se zahvalim dragom bogu na svemu tome”, kaže pevač i dodaje da ga supruga Ivona najbolje razume i voli baš onakvog kakav jeste.

Kako je Dado od svoje supruge Ivone stariji 11 godina, pitali smo ga da li to predstavlja problem između njih i u kakvim situacijama se to najčešće primeti.

“Iskreno, ne oseća se razlika u godinama. Možda sam ja u nekim situacijama nekako zreliji u procenama situacija što se tiče života. Generalno, Ivona je jedna veoma pametna osoba i u nekim situacijama čak ide ispred mene”, objašnjava Dado i u dobrom raspoloženju dodaje da je kao tata mnogo popustljiviji nego kao suprug.

“Kao tata sam popustljiviji. Slabi smo na nju, ona je mala princeza koja se samo smeje i daje beskrajnu energiju. Ne plašim se kako ću je vaspitati, nema potrebe da se plašim. To se stiče godinama, mislim da se te neke stvari uče do desete godine i to sve polazi iz kuće. Mislim da će dete zapravo samo da uči uz nas i da tako stekne naše običaje i navike. Nemam strah, zaista”, kaže pevač, koji ima i sina iz prvog braka.

