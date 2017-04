Prva ispovijest Sofije Šašić: “Svašta sam trpjela kad su se mama i tata razvodili i kada je Aca došao u naš život”

Zbog poznatih roditelja, a kasnije i udaje njene majke Sonje Vuksanović za srbijanskog pjevača Acu Lukasa, Sofija Šašić godinama je u javnosti i u medijima. Iako, kako kaže, ništa od toga nije njena volja i želja, već je navikla, piše “Telegraf“…

Ono oko čega se u posljednje vrijeme podigla prašina jeste to što je Sofija počela da kreira, pokrenula je sopstveni biznis, a nama je otvorila vrata butika njene majke u kojem su izloženi i njeni modeli.

Kako kaže, nije modna blogerica, i veoma je ponosna što je kao srednjoškolka pokrenula sopstveni posao i počela da zarađuje svoj dinar.

“Modna blogerica nisam… Možda kao neka kreatorka… (smijeh) Obožavam to što radim preko Instagrama. Uglavnom je moja prodaja online prodaja. Žensku kolekciju možete naći i u butiku moje mame “Sonja Fashion”, ali i ženska i muška kolekcija se prodaje preko Instagrama. Obožavam to što preko Instagrama reklamišem druge ljude i što im pomažem, što na takav način dobijam deset poruka dnevno da reklamišem stranice, butike… Razne ponude sam dobijala tako da to baš volim”, priča na početku razgovora Sofija.

Iako ide u školu, kaže da sve postiže i da je iznenađena time kako ide prodaja:

“Nalazim vremena jer sve što ima veze sa modom volim da radim. Gledam i mamu, cio život pored mene, kako radi sve vezano za modu i tako i ja uz nju. Navikla sam i nisam lijena za takve stvari. Zadovoljna sam kako je krenula prodaja, nisam ni upola očekivala! Pogotovo, kada sam mušku kolekciju izbacila, prosto ne mogu da vjerujem da su muškarci čak i gori od žena po pitanju kupovine i svega. (smijeh) Time sam se baš šokirala!”

Na pitanje koliko joj u kreiranju pomaže mala Viktorija Sofija je počela da smije uz komentar da je ona “potpuni hit”!

“Viktorija toliko meni pomaže, ona bira te stikere, gdje će šta da stoji… Kaže: “Ne sviđa mi se ovako, hoću onako!” Viktorija, nije to tvoje, to je moje… (smijeh) Onda ode kod mame i kaže “Hoću ja da pravim svoje rajfove…”, pošto ona obožava rajfove. Jurila je mamu, pa ja mislim jedno 10 dana, da ode da joj kupi materijal da pravi te rajfove. Ja bih joj prva pomogla, a ona ima svoju Instagram stranicu, može i ona da prodaje”, kaže Sofija.

S obzirom na to da živi sa tri žene u kući, Sofiju sm pitali kako se Aca snalazi u kreativnom haosu koji vlada u kući.

“Pa i on bude sa nama u tom kreativnom haosu! (smijeh) Ma on je najgori od svih nas. On kada se sprema ja ne volim da budem u kući, nikako, jer je to presvlačenje po 15 puta. Ovdje mi ne valja pertla, ovde mi ne valja cirkon na majici, otpao… Znači, to je opšti haos u kući. Takva je ista i Viktorija! To je opšti haos u kući! (smijeh)”, kaže Šašićeva.

Iako se danas odlično nosi sa svime što izlazi u medijima i sa komentarima okoline, nekada nije bilo tako. Sofija kaže da joj je tokom osnovne škole bilo izuzetno teško zbog bolnih komentra koje je dobijala.

“Neki deo djece u tom odjeljenju, stvarno su bili grozni prema meni. Pogotovo kada su mi se mama i tata razilazili, pa je došao Aca u naš život… O tome ne želim ni da pričam uopšte! Toliko odvratnih komentara, uvreda, da je to bilo strašno. Htjela sam da idem kod psihologa da nekako izađem na kraj s tim. Ali, hvala Bogu imam normalnu mamu pored sebe koja me je naučila kako da se nosim sa tim”, iskrena je Sofija koja kaže da ni Sonja ni Aca danas nisu strogi prema njoj.

Kada su u pitanju medijski natpisi koji se tiču nje, počevši od toga sa kim je u vezi do odnosa sa ocem, Sofija kaže da su veći dio budalaštine i laži.

“Ima raznih budalaština koje izlaze, pogotovo kada se tri godine razvlačilo to da sam ja u ljubavnoj vezi sa Viktorom Živojinovićem, a Viktor i ja smo stvarno kao brat i sestra. To kada je trajalo tri godine više je stvarno svaka kap prelila čašu i onda smo tužili. Sad ja trenutno ne znam šta se dešava sa tim. I to za tatu što izlazi… Zovu više moju mamu nego mene, ali jedna novinarka je mene pozvala i stvarno sam pričala sa njom najnormalnije, sve iskreno sam joj rekla. To je jedini tekst koji je izašao da je iskren, da su od a do š to bile moje riječi. Pogotovo moja mama koja je pola tih ljudi nije javljala, a i ako se javi kaže da nema komentar i da je to moja stvar.”

Na pitanje oko kog se najviše polemiše i priča, vezano za njen odnos sa ocem sa kojim nema kontakt, Sofija je navela samo jednu stvar koju zamjera ocu:

“Ja ne čitam više novine tako da ja ni ne znam više ni šta on priča. Ni ja isto ništa ne dajem, ne želim uopšte nikakve izjave da dajem. To što on i ja imamo je između nas, i njegova je greška što je od samog početka davao te izjave. Ja nemam ništa s tim”, objasnila je Sofija.

U priloženom videu ogledajte kompletan intervju:

