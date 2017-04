Mirza Selimović: “Novac me ne zanima!”

Mnoge kolege su za ovaj Mirzin projekat imale samo riječi hvale, a on je kazao kako je prezadovoljan krajnjim ishodom, te kako je najsretniji jer je publika reagovala upravo onako kako je i očekivao.

Spot je sniman u njegovom rodnom Srebreniku, a ova odluka se ispostavila kao pravi pogodak, piše “Express“…

“Vedad Jašarević i ja smo došli na ideju da spot uradimo u mom rodnom gradu. Mislim da uz ovakvu baladu najljepše mogu da prikažem ljepote moga grada i predivne tvrđave Gradine i smatram kako smo uspjeli pokazati da i mala mjesta kao što je Srebrenik imaju svoje ljepote i čari, samo to mnogi ljudi nisu znali”, govori Selimović, a na pitanje ko je djevojka iz spota kaže kako je pitanju ljubav njegovog najboljeg prijatelja.

U svom opusu već ima pozamašan broj hitova, a njegovi obožavatelji su navikli da im Mirza pruža najemotivnije balade kao što je slučaj i sa “Hiljadu ruža”.

“Volim dobre pjesme, nije važno da li je balada ili je to brza pjesma. Važno je da se u njoj pronađem, da je osjetim i da mogu da je približim onome ko sluša. Ako to uspijem, sve ostalo je lako”, smatra on.

Mnogo vremena provodi u Srbiji gdje i gradi svoju karijeru, ali ipak smatra da je podjednako teško kao što bi to bio slučaj i u Bosni.

“Isto je, morate biti prisutni i u Bosni i u Srbiji. U Beogradu imam puno saradnika i prijatelja sa kojima radim na novim pjesmama i planovima, pa mogu reći da tu gradim karijeru”, priča Mirza i osvrće se na spletke koje se dešavaju na estradnoj sceni.

“Ne bavim se time uopšte, gradim svoj put i ništa drugo me ne zanima. Naravno da ima svega na estradi, ali se ne obazirem se na te stvari. Mislim da treba biti veliki u svemu što radiš, a to podrazumijeva i poštovanje kolega”, rekao je Selimović i osvrnuo se na skandale koji se rijetko ili skoro nikako ne vežu za njegovo ime.

“Samo radim svoj posao, ono što najviše volim, ne pravim gluposti u javnosti… Privatni život čuvam za sebe”, govori pjevač.

Kako mnogi mladi pjevači znaju da se susretnu sa navalentnim obožavateljicama koje (ne)svjesno znaju da pređu i granicu dozvoljenog, Mirza kaže kako to sa njegovim fanovima nije slučaj.

“To su prave dame, ne moram da se „borim“, a i ako se desi da moram, pa gdje ćeš ljepšu borbu nego sa ženama (smijeh). Trudim se da ispoštujem sve koji hoće da se slikaju ili da popričaju sa mnom”, iskren je Selimović i priznaje kako bi uskoro mogao da se nađe u studiju i sa nekim kolegom ili kolegicom.

“Što da ne, ako se desi neka dobra pjesma i ako se energije poklope vrlo rado ću snimiti i duet”, kazao je on i otkrio kako to da ga slava nije promijenila.

“Ja sam samo jedan sretan momak koji voli da pjeva… Slava, posao, novac, sve tu to stvari koje mogu i ne moraju da se dese. Bitno je ono što ste povukli iz kuće i ono što nosite u svom srcu”, skroman je Srebreničanin.

Neki novi klinci

U posljednje vrijeme Mirza sjedi u ulozi žirija u popularnom muzičkom takmičenju “Neki novi klinci” i ocjenjuje djecu iz regiona.

“Mnogo volim djecu tako da nikako ne mogu biti strog, jedino što se trudim jeste da im dam savjet koji bi im mogao koristiti u budućnosti u njihovoj mogućoj pjevačkoj karijeri”, kazao je Selimović.

