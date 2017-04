Mračno predviđanje proročice Azire: Pogledala u budućnost bh. estrade i sve šokirala!

Stabilan brak

Iako nastoje mnoge detalje držati za sebe, proročica Azira je pogledala u budućnost jednih od najpopularnijih naših estradnih umjetnika Halida Bešlića, Hanke Paldum i Enesa Begovića, piše “Express“.

A u kašikama je „vidjela“ dosta pikantnih detalja koje je podijelila sa našim čitaocima. Što se tiče zdravlja Halida Bešlića, druga kašika mu pokazuje bolnicu pa je njen savjet da posjeti, kako kaže, njihovog zajedničkog prijatelja internistu na Grbavici i uradi kompletan pregled jer, možda, uz dobre lijekove i dijagnozu može izbjeći bolnicu.

– Što se tiče posla pored pjevanja imao je još dva posla kojima se bavio, a šesta kašika mu otvara još jedan privatni posao. Brak mu je vrlo stabilan. Primjedbe za posao mogu mu uputiti samo članovi njegove porodice. Dinamičan je i strastven, ima karakter i ne pokazuje ga otvoreno. Uvijek izvana djeluje smireno i hladnokrvno dok iznutra ključaju strasti, a kad otkrije svoj temperament djeluje snažno na okolinu. Tajanstven je i privlačan, stoički prihvaća izazove života i nosi se sa njima bez kukanja. Opasnost mu dobro stoji i zna vratiti milo za drago. Ne oprašta i u stanju je slomiti neprijatelja visokom sposobnošću regeneracije pa obnavlja sebe bolje nego iko. Lako prozire situaciju i ljude i ima jaku i oštru intuiciju. Ako nešto odluči u tome je dosljedan i ima jak karakter. Voli žestoko i duboko i život shvaća ozbiljno a tako se i ponaša – kaže Azira dodajući kako se Bešlić zna prilagoditi različitim situacijama i osobama.

– Naglašena mu je osobina kritiziranja, uvijek traži perfekciju. Praktičnost i konzervatizam su naglašeni u njegovoj osobnosti. Znatiželjan je i pričljiv i izuzetnog talenta za komunikacije i ima sposobnost da uoči najsitnije detalje, što ga čini izuzetnim pregovaračem. Po pitanju posla doživjet će nekoliko neugodnih iznenađenja, ali na kraju će riješiti sve sa pohvalom. On je mudar i šarmantan i često voli osamu i slobodu kretanja. Voli finansijsku sigurnost i visoki finansijski standard. Koristi suptilnost i strpljenje i dobro oko da dođe do uspjeha, ugleda i novca. Po prirodi puno priča, fleksibilan je, intuitivan i diplomata. Uvijek je u pokretu, brz i ne ostaje dugo na jednom mjestu – ispričala nam je Azira mnogo toga o Halidu što do sada nismo znali.

Hanki Paldum kašike ne pokazuju bolnicu što znači da neće imati većih zdravstvenih problema.

-Prva kašika joj pokazuje brak i to hairli, a prva kašika joj pokazuje i posao koji je novi i kojim će se baviti pored pjevanja. Treća kašika joj pokazuje velike probleme vezane za ovaj posao pa joj je bolje da ovo izbjegne. Najvažnije joj je pjevanje od kog zarađuje. Ima stabilan karakter i ne voli promjene. Sve voli i čini polako i nasigurno. Uživa i cijeni prizemljene užitke. Voli ugodan život. Cijeni svoju nekretninu, ne voli da rizikuje i izbjegava sukobe i prihvata kompromisnu situaciju. Uživa u svom životu ne težeći za nekim velikim idealima. Brzina joj je stran pojam i u jelu i piću ne zna pretjerati. Kada su u pitanju zacrtani ciljevi energična je i orijentisana osoba. Oštroumna je. Materijalni svijet joj je vrlo važan. Uvijek je svjesna pravila društvenog ponašanja i u svom društvu se uvijek ističe – priča nam Azira za Hanku.

– Djetinjstvo joj nije bilo sjajno ali najveći izazov je bila sama sebi. Uvijek donosi ispravne odluke. Osjetljiva je na debljanje, ima osjetljivu kožu, krhke kosti, tekstuiranu kosu i probleme sa zubima. Brzo misli, spretna je popularna i brilijantna. Ljubazna je i prilagodljiva i vedra i dobronamjerna. Bit će uspješna i pokrenuti nekoliko novih poduhvata uz pomoć starije osobe. Brzo uči i brzo donosi odluke i posjeduje magnetsku osobnost, duhovita je i inteligentna. Zahvaljujući svom talentu za improvizaciju uspjeva tamo gdje drugi padaju. Vesela je po prirodi, dosljedna i pouzdana.

Ni Enes Begović neće imati većih zdravstvenih problema. Pored pjevanja ima posao kojim se dodatno bavi, a šesta kašika mu otvara još jedan posao.

– Brak mu je vrlo stabilan. On o obitelji razmišlja i kada je nekom poslu. Nestalnog je karaktera a glavno mu je oružje brilijantna inteligencija i spretnost. Voli stvari činiti brzo i pomalo. Sve što je na duge staze dosadno mu je i zamara ga. Ima sposobnost sa lakoćom da se prilagođava. Ima dar da može sa više ljudi komunicirati a ima dar i za pisanu riječ. Po prirodi je znatiželjan a nema zlih namjera. Stvari ne shvata previše ozbiljno i ne uzima ih srcu. Posjeduje dar za humor a pri komuniciranju uglavnom uživo gestikulira. Fleksibilan je i može sakriti svoje pravo lice i preuzeti karakter druge osobe. Ima jaku snagu karaktera jak je i odlučan, emotivan je i suosjećajan. Gleda na život kako on želi – nastavlja Azira.

Duševna moć

– Ekstremna senzibilnost mu daje pjesnički talenat kao i duševnu moć. Voli putovati i baviti se sportom. Pojavit će mu se osjetljivost na lijekove, anesteziju a stopala će mu praviti probleme. Više voli stare prijatelje nego nove, ljubazan je pouzdan i vjeran i iskren. U braku ima mir i sigurnost i to mu daje snagu. Što se tiče posla potrebno mu je da djeluje samostalno. Pun je mudrosti i šarma. Miroljubiv je i ne voli skandale. Voli novac, snalažljiv je, nježan, fleksibilan i inteligentan – završila je proročica Azira dodajući još da ako Enes bude znao kako pametno uložiti u ovaj novi biznis, može da zaradi i veću cifru od one koju je zaradio tokom cijele karijere.

Halid – hipohondar

Halidova briga za zdravljem, kaže Azira, mu zna preći u opsesiju, a može mu prerasti i u ozbiljnu hipohondriju.

– Mogao bi biti sklon bolesti dišnih puteva, alergiji i nerovozi – kaže Azira.

