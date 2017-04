RADIN OTAC BIJESAN: “Platiće mi svaku RADINU SUZU i 50.000 eura koje su joj UZELI!”

“Rada je tada imala dvadesetak godina. Uvijek je bila radnik, imala je najbolji repertoar za te krajeve oko Požarevca, lomili su se da dođu do nje”, započinje priču Rade manojlović za “Scandal” i nastavlja.

Advertisements

“Tako smo prihatili da radi na jednoj bogatoj svadbi koja je trajala četiri dana. Bilo je tu dosta poznatih pjevača i muzičara. Od dvanaest sati na dan koliko je trajala vadba dnevno, Rada je pjevala osam dok su svi ostali sjedili. Nije moja Rada znala ni za umor, ni za odmor, kao ni sada što ne zna. Četiri dana je to trajalo, skupljeno je 50.000 eura i ja sam to svojim očima vidio.

Međutim, muzičari koji su raspoređivali novac, rekli su da su loše prošli, te da moraju da se isplate ovi veliki pjevači, a da Rada može da dobije samo 300 eura, jer je neafirimisana pjevačica i nije poznata. Nisa mogao da dođem sebi od toga, a Rada me je tješila: ‘Pusti ih, tata, imati ćemo mi para za nas, imati ćemo i lijepu kuću.’ Ali ja ni dan danas ne mogu da prežalim to, niti da im oprostim. I sada kada vidim te menadžere i kada me pitaju za Radu da rade sa njom ja im se osvetim, pa kažem da ne može i da ima puno posla, pa neka vide kako je i neka se sjete kako su oni bili nekorektni prema njoj i njenim mladim godina”, završava otac Rade.

Advertisements

loading...

Facebook komentari