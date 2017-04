LAŽNA CECA NA RIZINOM NASTUPU U NJEMAČKOJ

Rizu je te večeri u klubu dočekao njegov imenjak Rizo iz Sandžaka koji već dugo živi u Njemačkoj, piše “Express“.

-Moj imenjak i ja se poznajemo već dugi niz godina, pa kad god sam u Njemačkoj bez obzira u kojem gradu, on dođe da me vidi i da se družimo. To su neka poznanstva i prijateljstva koja ne umiru – rekao nam je Rizo.

A, kada je već spomenuo prijateljstva upitali smo popularnog Taju da li ima prijateljstva među pjevačima?

-Pitaj me nešto lakše, a gdje bi ti mogao odgovoriti iskrenije. Kakva estrada i kakva prijateljstva? Pojedini da mogu, gumicom bi ti izbrisali sve tvoje godine rada, pjesme, karijere, spalili tvoje CD da ih nema. Iskrena druženja i prijateljstva su još malo prisutna kod pjevača starije generacije i to je to, ali ni tu nisam baš upotpunosti siguran. Bio sam nedavno na promociji novog CD Hasibe Agić i bilo je fenomenalno. To je žena bez zlobe, bez intriga, a pjeva kao slavuj. To su pjevači koji poštuju rad i trud kolega, a ostalo… ma daj pusti, nešto ću reći, pa nekima neće biti dobro – iskren je Hamidović.

U pauzi između dva nastupa Rizi su prilazili njegovi fanovi koji su željeli fotografiju za uspomenu, pa su tako svoj susret sa Rizom ovjekovječili Jovana, Amela… a kada mu je prišla pjevačica kluba u kojem je pjevao, izvjesna Nermina iz Novog Pazara, Rizo je rekao:

-A, ljepotice draga… od tebe sam pomislio da je na moj nastup došla Ceca. Pa, ti si skoro ista ona. Iste crte lica, pa usne, pa osmjeh… Da li si takva rođena ili si operacijama željela da ličiš na Cecu? – kroz smijeh ju je pitao Rizo.

-Niste Vi jedini koji tako misli i koji me na prvi pogled porede sa Cecom. Ne, ovo je sve majka priroda meni dala, pa tako i da malo izgledom podsjećam na popularnu folk pjevačicu – odgovorila mu je njegova zemljakinja.

Druženje sa Rizom trajalo je do kasno u noć, a na kraju su ostali oni koji su istinski konzumenti njegove pjesme, a on im je pjevao potiho, onako kako se pjesma i sevdalinka pjevaju.

