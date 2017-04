Ella Dvornik u suzama, pronašla tajno tatino pismo: ‘Kćeri, moram ti nešto priznati…’

Tako je objavila tekst pjesme koju je njezin otac napisao i posvetio upravo njoj, piše “Net“.

“Kad’ me više ne bude

i kad’ me s godinama, svi zaborave

neka tvoje usne probude

ovu tužnu pjesmu, nježne stihove

i nemoj bit’ u suzama

jer tu sam, među zvijezdama

I dok se novi, dok se novi stvara svijet

s neba poslat ću ti

jedan bijeli cvijet

i jedno pero, s krila anđela

da se sjetiš

kako si me nekad voljela

Ja nikad nisam im’o nikoga

a ti si sve, sve što imam ja

sve što imam to si ti

tvoji sneni pogledi

šapat tvojih nježnih usana

to je sve što imam ja

sve što imam ja

Nebo sada moj je dom

moja duša žudi za tobom

nastavi sretno živjet’ život svoj

a ja ću s’ neba pratit

svaki korak tvoj.”

Ellini obožavatelji priznali su da ih je pjesma ganula do suza.

“Rasplakala si me”, “Kakva divna poruka”, “Prelijepi stihovi, naježila sam se” i “Prava ljubav čovjeka koji nije bio sebičan, odlazeći je ostavio poruku ‘kreni dalje i budi sretna’” neki su od komentara dirnutih fanova.

A hoće li Ella poslušati Dina i zapjevati njegovu pjesmu, saznat ćemo zasigurno vrlo brzo.

