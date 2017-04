PJEVAČ DOŽIVIO SAOBRAĆAJKU: Zvezda “Granda” se zakucala u kamion

Mirče je u subotu uveče nastupao u jednom klubu u Trebinju, a kući se, za razliku od drugih pjevača koji nakon tezgi imaju vozača, vraćao svojim kolima. Sa njim je u vozilu bila supruga Ana Radulović. Udes se dogodio na Ibarskoj magistrali, kada je veliki kamion naglo zakočio i napravio lančani sudar. U kamion je udario automobil, a Mirče je kolima potom udario u njih. Cijeli prednji dio automobila je smrskan.

Na lice mjesta odmah je došla policija, ali i Hitna pomoć, koja je zbrinula povrijeđene. Na sreću, svi su prošli sa lakšim povredama.

– Istina je to što ste čuli. Hvala Bogu, sada smo dobro. Dijete nije bilo sa nama u kolima, a mogu samo da zamislim šta bi se desilo da je on bio sa nama. Mirče i ja smo sada dobro, bili smo na kontroli kod ljekara. Strašno je to što se desilo. Oboje smo se jako uplašili, ali je on dobar vozač, te je uspio da reaguje bar na vrijeme i prikoči koliko može. Međutim, udarac je bio neizbježan – kaže Ana za “Blic“.

