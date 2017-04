DNO DNA! Dara na svadbi krala novac od kolega!

Pevačica je krila bakšiš u grudi i sandale kako muzičari ne bi videli, ali kako izvor “Skandala” tvrdi, nije znala da je neko snima. Pokušala je da izbegne da podeli bakšiš sa kolegama, ali je dobila snimak kojim ju je tajanstvena osoba ucenila, piše “Alo“.

Advertisements

– Dara je pre par dana pevala na jednoj romskoj svadbi, a na svom Instagram profilu okačila je sliku kao da je u nekom klubu. To ona radi često. Verovatno se stidi toga što peva na romskoj svadbi, nema šta drugo da bude u pitanju. A tu najveći novac uzima, čak i krade – kaže izvor sa lica mesta koji je snimio Daru dok je krala novac i dodaje:

– Dara je pevala svoj hit “Porše karera” i gosti su joj dal8i dosta novca direktno u ruke. Onda je ona taj novac stisla jako mikrofonom, pazeći da je niko ne vidi. Posle par sekundi uzela je taj novac i strpala ga u grudi, onako pogrbljena kako bi mogla lakše da ugura sve. Kada je to uradila, tek onda se okrenula prema kameri, kao sve je čisto. Tako je namazano to uradila, da nemam reči – priča izvor i nastavlja:

– Odmah sam ukapirala šta radi, zato sam i snimila telefonom, jer je stvarno sramota šta žena radi i kako krade. Nakon nekog vremena isti gost joj je dao ponovo bakšiš, baš dosta novca u ruke, te je ona namazano napravila gužvu oko sebe sa gostima, spustila se dole i stavila par hiljada u sandalu.

Posle para dana, žena koja je snimila telefonom Daru pozvala ju je telefonom i sve ispričala:

– Pozvala sam Daru telefonom i sve joj ispričala. Rekla sam joj da sam snimila telefonom šta radi. Ona je počela da se kune u sve živo kako to nije istina, a ja sam joj lepo rekla da se ne kune, jer imam ceo snimak. Onda se pravdala da nije krala, da je to njeno, neke njene fore. Pitala me je koji je moju cilj sa tim snimkom, a ja sam joj rekla da nemam cilj, već da je sramota što krade pare. Ona se pogubila, nije više znala ni šta priča, ni šta da mi kaže na sve to, prosto je bila u šoku. Zamuckivala je, jer je uhvaćena u laži. Na kiraju mi je od muke prekinula vezu i poslala poruku koja glasi: “Pošto ste mi pokvarili dan i uznemirili me, ja ću da vas prijavim ovog momenta u policiju, pa vi vidite šta ćete!”.

Advertisements

loading...

Facebook komentari