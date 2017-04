VIKI KONAČNO POKAZALA SINA: “Bio je paralizovan, ali sada se oporavio i izašao u JAVNOST!”

Viki je meč pratila u društvu supruga Dragana Taškovića Tašketa, ali i sina Andreja.

Srbijanska pjevačica je doživjela tešku traumu kada se Andrej jednog jutra probudio i nije mogao da hoda.

“Andrej je nekoliko dana imao temperaturu koju nikako nismo mogli da skinemo sirupima, kupanjem, rakijskim oblogama… Nije pomogao nijedan zvanični ili bapski lijek. Išli smo kod doktora, uradili analize krvi i to je trajalo nekoliko dana, a onda je temperatura spala i to je bilo prvo veče da je Andrej normalno spavao. Taman kada sam pomislila da je sve prošlo, probudio me njegov plač: zapomagao je kako ne može da stane na noge. Ti trenuci su bili strašni – ne ponovilo se!”, rekla je Viki prošle godine za “Story”.

Srećom, Andrej se brzo oporavio, analize su pokazale da su u pitanju bili virusi koji su podivljali u tijelu djeteta, piše “Espreso“…

