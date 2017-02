EKSKLUZIVNO – Amar Gile: “Laž je da idem na odvikavanje!”

Uz to sve dodali su i vijest da je njegova karijera doživjela krah. Gileta je ova informacija zatekla na putu, potresla ga je i odmah ju je demantovao, piše “Srbija Online“…

Gile je svoj život promijenio iz korijena od kako je postao otac, ali i karijera mu je krenula uzlaznom putanjom. Najveći klubski hitovi, ali i izvođene pjesme od strane takmičara “Zvezda Granda”, su upravo u vlasništvu ovog pjevača, riječ je o pjesmama “Pijano”, “Prekasno” kao i “Imam samo jednu želju”, koje publika na nastupima pjeva u glas o čemu svjedoče brojni snimci na internetu. On je nastupima bukiran do kraja godine, a jedan je od rijetkih pjevača koji nastupe ima čak od Vardara pa do Triglava i svugdje je dočekan sa istom euforijom, gdje svoje pjesme mora izvoditi po nekoliko puta za noć.

“Stvarno mi nije jasno šta mediji u Srbiji imaju protiv mene. Žele da naruše povjerenje moje publike u mene. Sve je to jedna velika laž. Možda se u početku zbog velike euforije nisam snašao lijepo u karijeri, ali izdati singlovi su pokazali da me publika voli, i da svoj posao radim kako treba. Nastupam u svim velikim klubovima i salama širom regiona, dijaspore, a nakon ljeta imam i nekoliko turneja zakazanih i preko bare. Neću se puno baviti ovim, već ću se nastaviti baviti svojim poslom i djelima pokazati ko sam i šta sam”, rekao je Gile.

