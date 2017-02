SLAĐA ZUBČEVIĆ: TRUDNU ME BACAO NIZ STEPENICE, ŠAMARAO, NAZIVAO DROLJOM!

Napustila školu

Advertisements

Ova dvadesetpetogodišnja rođena Dobojčanka iza sebe ima dva propala braka, a odluku da podijeli svoju priču s nama donijela je isključivo zbog žena koje se trenutno nalaze u sličnoj ili istoj situaciji kao što je bila njena… Ovom pričom im želi dati vjetar u leđa, kako bi sakupile hrabrost otišle iz loših veza, brakova i potražile pomoć…

Ipak, talentirana pjevačica nakon tolike borbe pronašla je svoju najsjaniju zvijedu pod nebom, upoznavši svog trećeg supruga, Aleksandra Zubčevića, kamermana televizije Hayat.

– Iskreno ovo baš i nije tema o kojoj rado govorim… Iz ličnog iskustva znam da mladim zaljubljenim glavama utjecaj nemaju ni priče roditelja ni iskustvo drugih ljudi sve dok neko na svojoj koži ne osjeti problem ili nešto što ne valja, neće odustati… Podijelit ću svama svoju priču čisto da znate da ljubav može nestati brzinom svjetlosti, te da onaj pravi nije baš onaj pravi kako ste i mislile i bile ubijeđene. Najčešće, mi djevojke isplačemo svako zaljubljivanje počev od srednjoškolskih dana pa nadalje – započela je priču Slađa.

Bila je odlična učenica i od osnovne škole voljela je da pjeva.

– Za vrijeme srednje škole počela sam aktivno da pjevam po klubovima. Roditelji su mi to dozvolili jer su znali gdje radim i s kim pjevam. Sa 16 godina sam počela raditi i svadbe. Na jednoj svadbi upoznala sam i svog prvog muža (hvala Bogu pa je bivši.) Tada mi je bio jako lijep još i muzičar i još kad vam baci šuplju priču… Mnogo sam se zaljubila i onda su počela dopisivanja, izlasci. Naša veza trajala je dvije godine, pa sam bila ubijeđena da je to – to. Ne mogu reći da ga nisam voljela – kazala je ona i dodala:

– Nisam imala mnogo prijateljica jer nisam bila njihov tip zbog muzike i drugačijeg načina života. Kada nisam radila nisam izlazila s društvom. Trenirala sam rukomet i baš sam bila u svom svijetu tako da je meni ljubav dobro došla. Udala sam se za njega i napustila srednju školu i ostala u drugom stanju. Tada je sve krenulo loše. Prvo problemi s roditeljima, logično koji bi roditelj dozvolio da mu kćerka napusti školu i sport kako bi se udala. No, roditelji ko roditelji popustili su i bili uz mene… Odmah da vam kažem sve što su mi govorili bila je istina… Veliku muku sam vodila i sa svekrom i svekrvom i životom u zajednici… Onda se desilo ono što nisam nikako očekivala. Suprug se počeo udvarati drugim ženama. Zamislite situaciju ja kući milujem stomak, a on se udvara i flertuje s drugim ženama kojim priča da ima neobaveznu vezu… – vidno potrešena sjeća se ovog događaja.

Tada nastaje pravi pakao za Slađu, kojoj su u tom periodu samo u glavi bile majkine rečenice… “Slađo, ne žuri”.

– Bila sam trudna s kćerkom treći mjesec kada je moj muž dobio sina sa drugom ženom, da sina kojeg u početku nije htio prihvatiti. Kasnije ga je priznao i tada smo imali velike probleme…

– Htjela sam otići, ali sam se bojala činjenice da mi dijete odrasta bez oca. Bilo je tu i fizičkih i psihičkih napada… Kada sam rodila kćerku vrtila sam se poslu. On nije ništa nikad radio osim sviranja vikendom, ali to nije bila dovoljna zarada. Uz pomoć moje mame kupila sam sve za bebu i uz njenu pomoć sam odgojila Agatu.Najteže od svega joj je palo što je, kako reče, dala sve za tu ljubav, a dobila je samo poniženja, uvrede…

– Iako mi je bio prvi momak nazivao me je pogrdnim imenama, rekao mi je da sam drolja… Pitam se da li se u životu zaista može desiti takav preokret da nekoga koja si volio do neba da ga mrziš iz sve duše. Iako mrzim te godine svog života zahvalna sam Bogu koji mi je podario kćerku koja me i je i održala u životu. Drage djevojke, ne mogu vam opisati pakao koji sam prošla u tri godine. Nije rješenje udati se sa 17 kao ja, ali opet kažem od sudbine ne možeš pobjeći, ali možeš neke stvari na vrijeme spriječiti. Razvela sam se od dotičnog kada je moja Agata imala šest mjeseci – priča ona.

Preživjela je sve i svašta, a najteže joj je palo nasilje tokom trudnoće…

– Od osobe koja te voli dobiješ varanje, švrljanje saznaš da je dobio sina, dobiješ šamare, guranje niz stepenice dok nosiš život u sebi i onda niko ne može da mi kaže da razvod nije rješenje… Bilo je priča osuda, ali briga me… Više volim da narod priča nego da trpim torture.

Godinu dana poslije razvoda uplovila je u novi brak, koji je trajao šest mjeseci…

– Moj drugi brak desio se godinu nakon razvoda od prvog supruga i trajao je šest mjeseci. U drugi brak sam otišla da bih zaboravila Agatinog tatu da mu se ne vratim nakon svega, da pobjegnem od priča i ljudi… Međutim, to nije dugo trajalo zbog prevelike ljubomore i primitivizma i nikada ne bih dozvolila da moj brak trpi posao ili posao brak – iskreno će ona…

Iako je pomislila da je gotovo s njenom srećom desilo se čudo kada se prijavila na šouu ZMBT gdje je upoznala ljubav svog života, kojem je prije nekoliko mjeseci izrekla i sudbonosno “da”.

– Nakon katastrofalnog mog ljubavnog života pojavljuje se on Aleksandro, ali pogodite ko je on? On je oženjen muškarac i ima sina. Čestim Slađo, zaljubiš se opet u pogrešnog u nemoguće, to su bile moje prve misli, međutim, meni đavo nije dao mira pa sam se upustila u razgovor sa Saletom preko Facebooka, dugo smo se dopisivali, ne znam ni koji mi je bio vrag da mu ispričam svu priču jer nisam neko ko je pričao o svojim problemima s bilo kim. I on je imao probleme u braku i živio u zbog djetata. I nakon dugih razgovora, zaljubili smo se…Ubijedim ga da ne treba živjeti takav život radi djeteta da oboje zaslužuju novu šansu i on i supruga – kazala je i dodala:

Razveo se nakon 13 godina

– Ako nema ljubavi nema ni smisla… Tako je i bilo… Sale se razveo se nakon 13 godina braka. Sada smo svi sretni i zadovoljni on i ja i njegov Benjamin, a i bivši supružnici. Što bi Sale rekao gazimo treću godinu i naša ljubav nema granice. Da mi je neko rekao da ću svoju sreću pronaći daleko od svega i da će zabranjeno postati moje, ne bih vjerovala. Moja Agata mnogo voli Saleta, duša draga. Navikla se da ide malo mami i tati bori se s emocijama ponekad, ali sretnija je nego prije – završava svoju potrešnu priču Zubčević.

Saletu nisam rasturila brak

– Saletu nisam rasturila brak, sklonila sam ga od svađa, problema i života bez ljubavi. Sklonila sam ga iz braka koji je prije mene pucao. Niko nikog ne mrzi, pa čak ni njegova bivša i ona je shvatila da je ovako bolje… Želim joj sreću i da nađe ljubav koja će je učiniti sretnom.

Potražite pomoć u sigurnoj kući

– Danas je nažalost puno majki koje trpe nasilje u porodici, kao za dobrobit djece, ali nemojte, stanite u kraj tome! Rođene ste da živite, niste ničiji robovi! Ne dozvolite sebi da bude te žrtve… Znam, da nemate posao, nemate kuda, ako nemate roditelje i krov nad glavom, potražite krov u sigurnoj kući… Niste jadne, vi ste pune borbe jer ste žene i majke – poručila je svim ženama koje su sličnoj situaciji.

Advertisements

loading...

Facebook komentari