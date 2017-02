Saša Popović izgubio opkladu, Snežana pozvala Karleušu da dođe po 500 eura, a onda ju je ona ODUVALA odgovorom!

Nakon što su prva dva kandidata zapevala na bini “Zvezda Granda” u čuvenom duelu, već je počeo haos u studiju.

Naime, Saša Popović izgubio je opkladu od Jelene Karleuše i Ane Bekute, jer su njih dve tvrdile da je Saša Jelenu oslovio sa “Karleuša”, dok je on tvrdio da ju je oslovio sa “Jelena”. Direktor “Granda” u emisiji emitovanoj sinoć ptiznao je da je poražen, što je bila inicijalna kapisla za kratak ali sladak “obračun” Jelene i Snežane Đurišić, piše Telegraf.

– Momci, ja ću da kažem par rečenica pre nego što vi zapevate. Taman imate vremena da smislite koje će to biti pesme… Samo da kažem, u prošloj emisiji sam izgubio opkladu od Jelene i od Ane… Pa, ovde sve mora da bude fer i pošteno, šta da radim, to je tako. Rek’o sam Karleuša umesto Jelena, to ste prošle subote čuli… – počeo je Saša, a onda se umešala Jelena.

– Ali ja moram nešto drugo da kažem. Ja sam bila 100 posto sigurna da nikad nećeš priznati, jer ja nikad ne bih priznala da je moja emisija i da mogu da izmontiram, ali eto… – rekla je, a onda se ponovo ubacio Saša.

– Pa, ne mogu da izmontiram, nema tu montaže. Tačno se lepo vidi… – rekao je, pa se opet nadovezala Jelena.

– Možeš, ali svaka čast što nisi i evo ja ću biti… – krenula je Jelena verovatno da kaže da ne želi novac od Saše, a onda su Marija Šerifović i Snežana Đurišić “skočile” i počele da viču: “Ne, ne! Hoćemo da gledamo tu primopredaju!”

Onda je Popović izvadio dve novčanice od po 500 evra, a Snežana se obratila Jeleni:

– A! Dođi, dođi, dođiiii…

Međutim, umesto da ustane i ode po pare, Karleuša joj je mrtva-‘ladna odbrusila:

– Snežana, ja zbog 500 evra ne dolazim… Ali, može Saša da dođe – sa osmehom je rekla Jelena na šta je Popović ustao i odneo joj 500 evra i stavio joj u torbu.

Kako je ovo izgledalo pogledajte na snimku ispod od 10:40 minuta:

